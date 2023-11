A kiírt pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak.

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel pénzdíjas pályázatot írtak ki egyetemi, főiskolai hallgatóknak 12 témakörben – olvasható a Miskolci Egyetem honlapján. Azt is írják, hogy az Országgyűlés elnöke, az európai uniós ügyekért felelős miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője által közösen kiírt pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak a kiírásban szereplő egyik témakörben magyar nyelven megírt, jeligés dolgozattal. A dolgozatok témái az intézmény honlapján elérhetőek. Azt is leszögezték, hogy a pályázatokat március 11-ig lehet benyújtani.