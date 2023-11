A gömöri város önkormányzata hosszú évek óta élen jár a pályázatok, a különféle fejlesztések megvalósításában. Jelenleg is több kivitelezés zajlik a település közigazgatási területén belül, közben azonban újabb kivitelezések kezdődnek el. A közeljövőben a sikeres projekteknek köszönhetően a lakhatási feltételek, a csapadékvíz elvezetési és az úthálózat minősége javulhat a településen.

– Elkezdődött a felújítása a régi kollégiumnak, ahol egy Fecske Házat alakítunk ki. Elsősorban azért, hogy a pályájuk elején járó fiatalok számára a közös élet kezdését megkönnyítsük - fogalmazott érdeklődésünkre Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere. - Ebben a házban nem lehet majd korlátlan időt tölteni, de a közös élet elején valódi fészket jelent majd a feltételeknek megfelelő beköltözők számára. Ráadásul egy régi épületet sikerül megmentenünk, újrahasznosítani, ami ugyancsak nem elhanyagolható szempont.

Rövidesen aszfaltoznak

Putnokon a mentőállomással kapcsolatos beruházás is megfelelő mederben halad, jelenleg a közbeszerzési eljárás tart. Ugyanakkor olyan munka is zajlik, amely a lakosság számára is szemmel látható.

– Hat utcában valósul meg a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - tette hozzá Tamás Barnabás. - Emellett örömmel mondhatom, hogy Putnok nyolc utcáját tudjuk rövidesen új aszfalttal ellátni, ami ugyancsak a lakosság életminőségét javítja. Bízom benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk különféle projekteket megvalósítására, mert az önkormányzatunk ebből a szempontból is tervszerű munkát végez.

Tamás Barnabás azt is kiemelte, hogy a pályázati rendszer egyre bonyolultabb, ami komoly kihívás elé állítja az apparátust. Ugyanakkor igyekenek mindig, minden kritériumnak megfelelni, mert a település fejlesztése így garantálható. A lakosság számára azonban fontos tudni, hogy az önkormányzat nem arra pályázik, amire szeretne, hanem amire kiírás érkezik. Ez alapján igyekeznek a megvalósítható projektekre sikeres anyagot benyújtani.