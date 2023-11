Útlezárás:

Forgalomterelés a Kálvin János utca továbbépítése miatt – kétirányú lesz a Meggyesalja

2023. november 6-án (hétfőn) a Kálvin János utca továbbépítése miatt átterelik a forgalmat a Kálvin János-Meggyesalja-Dayka Gábor útvonalra.

Ettől az időponttól a Meggyesalja utcában kétirányú lesz a forgalom, valamint az úttest mindkét oldalán megállni tilos jelzés lép életbe (ez lesz a végleges rend). Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy a jelzett időponttól ne parkoljanak a gépjárműveikkel a Meggyesalja utcán!

Jelzőőrös forgalomirányításra kell számtani november 3-án (pénteken) 21:00-tól a Miskolctapolcai úton az Egyetem csomópont környezetében, ahol aszfaltozási munkákat végeznek majd. Az útpálya felújításának ezt szakaszát az ottani, jelentős gépjárműforgalomra tekintettel időzítették az éjszakai órákra. Az éjszakai munkavégzés másnap reggelig, a tervek szerint 6:00-ig tart majd, ami miatt a kivitelező a közlekedők megértését és fokozott odafigyelését kéri.

November 2-től tervezett hibaelhárítási munkálatokba kezd a Miskolctapolcai úton a MIVÍZ Kft. Teszi mindezt a vasúti felüljáró buszmegálló előtti részén, közel száz méterrel a városba bevezető oldalon - tudatta közleményében a cég. Mint írják, a munkák célja a Csabai kapu vasúti felüljáró előtti támfalból a vízszivárgás megszüntetése. A hibajavítás ideje alatt a lakossági ivóvízszolgáltatás zavartalan lesz. A forgalomtechnikai elemek, így az ideiglenes jelzőlámpák kiépítése csütörtök reggel 9:00 óra után kezdődik meg. A hibaelhárítási munka és a teljeskörű helyreállítás - amennyiben a munka közben nem következik be előre nem látható esemény - várhatóan november 13-ig fog tartani.

Készül a Dayka-átkötés, jövő hétfőtől újabb változások a forgalmi rendben

A Dayka-átkötés kivitelezése során hamarosan azon a területen is elkezdenek dolgozni, ahol most még forgalom halad, ezért 2023. november 6-án hétfőn új forgalmi rend lép életbe.

- A november 6-tól életbelépő rend szerint, az Uitz Béla utca felől érkező autósok nem fogják tudni használni a Kálvin János utca Petőfi Sándor utca felé tartó szakászát, ezért a forgalmat a Meggyesalja utcára terelik, ahol az oda bekötő új szakaszt (Dayka-átkötés) megnyitják az autósok előtt a Dayka Gábor, illetve a Petőfi Sándor utca felé.

A Diósgyőr felől érkezők a Petőfi Sándor vagy a Dayka Gábor utcáról tudnak majd ráhajtani a Dayka-átkötésre, és onnan a Meggyesalján keresztül az Uitz Béla vagy a Papszer utca felé tovább haladni.

- A Szent István téri nagy parkolót csak az Uitz Béla utca felől, a Meggyesalja utcáról ráfordulva, a Rácz György utcán keresztül tudják majd elérni az autósok. A Petőfi Sándor utca 1. és 7. szám közti része lezárásra kerül.

- A Rácz György és Hunyadi János utcát összekötő útszakasz is lezárásra kerül (a Bartók térnél). Az Erzsébet téren található ideiglenes buszmegállót áthelyezik a Dayka Gábor utca új szakaszára, és megálló kerül a Meggyesalja utcára is.

- Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a Rácz György és Meggyesalja utcákon fokozott odafigyeléssel közlekedjenek, tekintettel arra, hogy a Kálvin János, Meggyesalja és Dayka Gábor utcák továbbra is munkaterületnek számítanak.

- A végleges forgalmi rendnek megfelelő jelzőlámpák később kerülnek beüzemelésre, az ideiglenes forgalmi rendről jelzőtáblák tájékoztatják a közlekedőket. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint az év végéig lesz érvényben.

306-os út repülőtéri úti szakaszán, az új légimentő bázisnál lévő csomópontban, kivitelezési munkák zajlanak 2023. november 2. és 15. között. A munkálatok célja, hogy a csomópont kanyarodási ívének kiszélesítésével lehetővé váljon a kamionok és hosszú gépjárművek számára a biztonságos és balesetmentes közlekedés a Mechatronikai Ipari Park irányából, illetve az onnan történő kihajtás során. November 6-án hétfőn 9 és 12 óra között - kandeláber oszlop áthelyezés miatt - rendőri irányítás mellett, jelentősebb forgalomkorlátozás várható.

Kérik, hogy a jelzett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, utazásuk megtervezésekor pedig vegyék figyelembe a várhatóan hosszabb menetidőt.

Forgalomkorlátozás lesz a Kis-Hunyad, Dayka és Dózsa György út között - A megsüllyedt közműaknák bontása és pályaszintre történő felemelése miatt forgalomterelésre kell számítani a Kis-Hunyad utca, Dayka Gábor utca – Dózsa György utca közötti szakaszon november 2-án reggel 6:00-tól november 6-án reggel 6 óra között.

A Thököly-híd környékén útlezárásokkal járó munkák folytatódnak. A híd térségében körülbelül 75 méter hosszban, az Újgyőri főtér felé a Kiss Ernő utca külső forgalmi sávját lezárták. A híd szélesítéséhez szükséges cölöpözési munkák érdekében, a hídon egy forgalmi sávra szűkült a gépjármű-közlekedés, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. A csomópont forgalmát továbbra is jelzőlámpa szabályozza majd.

A Kiss Ernő utcát keresztező gyalogos átkelőhely fennmarad, a híd területén külön gyalogos közlekedési folyosó található.

A jelzőlámpák a Petőfi utca 1-3. szám előtt, a Kálvin J. utca - Erzsébet tér nagy parkolónál illetve a Meggyesalja u. – Rácz Gy. utca kereszteződésében nem működnek.

Kálvin J. u. – Papszer u. kereszteződésében nem működnek a fényjelző berendezések - írja a Miskolci Városgazda.

Félpályás terelésre lehet számítani:

Avasalja u. 6; 35

Balassi B. u. 9

Bársony J. u. 27

Bem József u. 11

Besenyői u. 6

Blaskovics u. 7

Dráva u. 12; 14

Erdő sor 22

Ernye bán u. 25

Farkas Jenő u. 15

Gyula u.15

Huszár u. 25

Igazság u. 1.

Jósika M. u. 2

Kabar u. 5

Kis-Hunyad u. 49;

Lomb u. 1

Malom u. – Szirmai u. kereszteződés

Mikes Kelemen u. 4

Miskolctapolcai út vasúti felüljáró előtt

Mónus Illés u. 20.,

Negyvennyolcas u. 3-5.

Puskin - Gózon u. kereszteződés

Pillangó u. 12.

Pozsonyi u. 27

Soltész N. K. u. 2

Szamos u. 35

Szarkahegy u. 16;

Szekerész u. 4

Toldi utca 18

Testvérvárosok útja 8.

Újélet utca 25

Vasöntő u. 5