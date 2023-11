Útlezárás:

NOVEMBER VÉGÉIG LEZÁRJÁK A REPÜLŐTÉRI UTCAI VASÚTI ALULJÁRÓT

Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése című projektjének részeként felújítják a Repülőtéri utcai vasúti aluljáró csapadékvíz-elvezető rendszerét, ezért november 15-én (szerda) 8:00-tól az aluljáró közútszakaszát teljes szélességében lezárják.

A Repülőtéri út a Szentpéteri kapu – Besenyői utca közötti szakaszon ez idő alatt átmenő forgalommal nem vehető igénybe. Alternatív útvonalként északi irányból (Sajószentpéter felől), valamint ellenkező irányban (déli és keleti irányból), a Szentpéteri kapu – 306. számú út – Repülőtéri út / Besenyői utca / Várközi Lajos utca javasolt. A Repülőtéri út Szentpéteri kapu és vasúti aluljáró közötti szakaszán elhelyezkedő ingatlanok megközelíthetőségét a lezárás nem akadályozza.

Új forgalmi rend lépett életbe a belvárosban, miután átterelték a forgalmat a Dayka-átkötés elkészülő új szakaszára.

- Az Uitz Béla utca felől érkező autósok nem tudják használni a Kálvin János utca Petőfi Sándor utca felé tartó szakászát, ezért a forgalmat a Meggyesalja utcára terelik, ahol az oda bekötő új szakaszt (Dayka-átkötés) megnyitottak az autósok előtt a Dayka Gábor, illetve a Petőfi Sándor utca felé.

- A Diósgyőr felől érkezők a Petőfi Sándor vagy a Dayka Gábor utcáról tudnak ráhajtani a Dayka-átkötésre, és onnan a Meggyesalján keresztül az Uitz Béla vagy a Papszer utca felé tovább haladni.

- Szent István téri nagy parkolót innentől csak az Uitz Béla utca felől, a Meggyesalja utcáról ráfordulva, a Rácz György utcán keresztül tudják elérni az autósok.

- A Petőfi Sándor utca 1. és 7. szám közti részét lezárták. Akárcsak a Rácz György és Hunyadi János utcát összekötő útszakaszt (a Bartók térnél) is.

- Az Erzsébet téren található ideiglenes buszmegállót áthelyezték a Dayka Gábor utca új szakaszára, és megállót raktak a Meggyesalja utcára is.

- A Kálvin János, Meggyesalja és Dayka Gábor utcák továbbra is munkaterületnek számítanak. „A végleges forgalmi rendnek megfelelő jelzőlámpákat később üzemelik be, az ideiglenes forgalmi rendről jelzőtáblák tájékoztatják a közlekedőket és az a tervek szerint az év végéig lesz érvényben”.

December 15-ig ismét teljes szélességben lezárták a Thököly Imre utcai Szinva-hidat.

November 2-től tervezett hibaelhárítási munkálatokba kezd a Miskolctapolcai úton a MIVÍZ Kft. Teszi mindezt a vasúti felüljáró buszmegálló előtti részén, közel száz méterrel a városba bevezető oldalon - tudatta közleményében a cég. Mint írják, a munkák célja a Csabai kapu vasúti felüljáró előtti támfalból a vízszivárgás megszüntetése. A hibajavítás ideje alatt a lakossági ivóvízszolgáltatás zavartalan lesz. Ideiglenes forgalomtechnikai került kiépítésre, ahol jelzőlámpákkal irányítják a forgalmat. A hibaelhárítási munka és a teljeskörű helyreállítás - amennyiben a munka közben nem következik be előre nem látható esemény - várhatóan november 13-ig fog tartani.

306-os út repülőtéri úti szakaszán, az új légimentő bázisnál lévő csomópontban, kivitelezési munkák zajlanak 2023. november 2. és 15. között. A munkálatok célja, hogy a csomópont kanyarodási ívének kiszélesítésével lehetővé váljon a kamionok és hosszú gépjárművek számára a biztonságos és balesetmentes közlekedés a Mechatronikai Ipari Park irányából, illetve az onnan történő kihajtás során.

A jelzőlámpák a Petőfi utca 1-3. szám előtt, a Kálvin J. utca - Erzsébet tér nagy parkolónál illetve a Meggyesalja u. – Rácz Gy. utca , továbbá a Kálvin J. u. – Papszer u. kereszteződésében nem működnek.

Kiss Ernő u. – Thököly Imre utca kereszteződésben sárgán villognak a fényjelző berendezések - írja a Miskolci Városgazda.

Félpályás terelésre lehet számítani:

Avasalja u. 6; 35

Balassi B. u. 9

Baross G. u. 31

Bársony J. u. 27

Bem József u. 11

Benke J. u. 19

Besenyői u. 6

Blaskovics u. 7

Dráva u. 14

Erdő sor 22

Ernye bán u. 25

Huszár u. 25

Igazság u. 1.

Jósika M. u. 2

Kabar u. 5

Lomb u. 1

Malom u. – Szirmai u. kereszteződés

Mikes Kelemen u. 4

Miskolctapolcai út vasúti felüljáró előtt

Mónus Illés u. 20.,

Negyvennyolcas u. 3-5.

Puskin - Gózon u. kereszteződés

Pillangó u. 12.

Soltész N. K. u. 2

Szarkahegy u. 16;

Szathmáry Király Pál u. 8.

Szekerész u. 4

Toldi utca 18

Testvérvárosok útja 8.

Újélet utca 25

Vasöntő u. 5