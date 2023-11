Pacsuta Miklósné maga gyártja ékszereit, van közöttük mágneses karkötő, de olyan is, ami csak küllemében hasonlít a mágnesre. "Reggel, mikor kinéztem az ablakon, még bíztam benne, hogy nem fog esni. Görömbölyről jöttem, de nemcsak ide járok vásárra, hanem Gyöngyösre, Debrecenbe vagy a tokaji elágazásnál is szoktak szervezni piacot. A miskolciak nagyon jók szoktak lenni, még szlovákok is válogatnak ékszereket nálam, úgyhogy a karácsonyi vásárra is jövök majd."