- Már az előző plébánosok, Berkes László atya, Palánki Ferenc, az Egri Főegyházmegyei segédpüspöke és magam is úgy gondoltam, hogy kellene kezdeni valamit a területtel. A miskolci származású és Mindszent városrészhez erősen kötődő, jelenleg Budapesten élő Piukovics-testvérek látták a pusztulást és vállalták, hogy 25 millió forinttal hozzájárulnak a felújításhoz. Mint építőipari vállalkozás, maguk is kiveszik a részüket a munkából, amely így plusz 25 millió forint saját forrásból, tehát összesen 50 millió forintból el tud indulni. Ez nem fedezi a kápolna felújítási költségeit, ezért az kimarad most. A stációk köveit elemenként elszállítják egy kőrestaurátor műhelybe, ahol kiegészítik és amit pedig szükséges, azt újrafaragják. Emellett a hiányzó két stációt is vissza fogják állítani egy kicsit feljebb, mint, ahol eredetileg voltak. Továbbá a Golgota-csoportot, amelynek a kövei nagyon megereszkedtek, szintén restaurálják, valamint a stációkat összekötő, egykor jól járható út is megújult. A Losonczy-kriptát egy magáncsalád bérli, amit ők szeretnének helyreállítani. A tervünk az, hogy jövő szeptemberre, a következő búcsúra befejezzük a teljes munkafolyamatot. Az átadó ünnepséget pedig egy nagyszabású zarándoklattal kötjük majd össze – fejtette ki a Mindszenti Templom plébánosa.

A kivitelezők is szívügyüknek tekintik ezt a munkát.

- Építőipari vállalkozásunk van Budapesten, ami Isten kegyelméből viszonylag jól ment az elmúlt években, és úgy gondoltuk, hogy ennyivel tartozunk a szülővárosunknak – árulta el kollégánknak az adományozók képviseletében Piukovics István. - Öten vagyunk testvérek, és vallásos római katolikus család a miénk. Négyen dolgozunk ebben a vállalkozásban, az egyik öcsénk pedig papnak tanul, szeminarista. Gyermekkorunkban nem messze laktunk a Miskolci Kálváriától, itt szánkóztunk, ezért szeretnénk ezt felújítani. Isten sok mindennel megáldott minket, és úgy érezzük, hogy ezzel csak továbbadjuk most, amit kaptunk tőle és az egyháztól.

- A kő és műkő szakterületen belül sokféle munkát kell végezni, de a restaurálás és felújítás a kedvenceink közé tartozik. Nagyon izgalmas számunkra, hogy a feladat egy részét szinte teljesen a nulláról kell megvalósítanunk – mondta Dani Gyula, a stációkat restauráló Dór Kőfaragó és Kőrestauráló Kft. ügyvezetője. - A leomlott stációkról megmaradtak régi rajzok, de azt a kivitelezés során nem fogjuk tudni használni. Viszont a művész stílusáról tudunk keresni anyagokat, amiket a meglévő stációkkal összevetünk. Ezek alapján készítünk majd egy mintát az új stációkhoz, amelyeket szakmai zsűri bírál el. Utána készülhetnek el gipszből, majd kőből. A meglévő stációk bontását nagyon szeretnénk öt nap alatt elvégezni. Azonban mivel nagyon csúszós a terep, így kettőhöz utat is kell építeni, így valószínűleg több időre lesz szükségünk. Május közepére tervezzük, hogy visszahelyezzük a felújított stációkat a helyükre.

