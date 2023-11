A kiadvány felöleli a teljes magyar szállásterületet, nemcsak az anyaországba, Felvidékre, s a tágan értelmezett Erdélybe kalauzolja el az olvasót, hanem Kárpátaljára, Bácskába, Bánátba, a Dráva-szögbe és Őrvidékre is. „Igen jó érzés az az egész kalauzt végig kísérő hangulat, amely a Kárpát-haza mindig is egységes gyökerű, sokszínűsége ellenére is egy tőről fakadó konyháját végig kíséri, a politikai határoktól független együvé tartozást a gasztronómia terén is mindenütt kidomborítja.” – írja dr. Csizmadia András gasztrofilozófus a kötet előszavában.

A könybemutatón a szerző beszélgetőtársa Ágoston Balázs újságíró.