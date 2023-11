A tervező 1983-ban újító megoldásként kivívta a szakma tiszteletét is. A városok szövete ugyanakkor legalább annyira védendő érték, mint egy-egy kiemelkedő épület. Nem szerencsés, ha túlzott individuummal, zárványként metszenek bele épületek egy egységes képbe. Ennek elkerülése érdekében az ívben forduló utcát követő, több szögben tört homlokzatot egy, az épülettömbből kiemelt lépcsőházzal is hangsúlyozta a tervező, amellyel a templom tornyának ellenpontját is kijelölte.

Funkció nélkül maradt

Tokaj lakosságának nagyobb része ma Kis-Tokajban, a történeti városmagtól délre, kertes övezetben él. Így az áruház látogatottsága az eltelt évtizedekben jelentősen visszaesett. Ehhez járul, hogy a ’80-as évek elején még viszonylag kevés embernek volt autója, nem voltak nagyáruházak, így a lakosságnak szüksége volt az intézményre – ez az ezredfordulóra drasztikusan megváltozott. Ma az épület nem szolgálja az itt lakók kényelmét, nem tartozik hozzá elegendő parkoló, nehéz az aktuális igényekre alakítani és energetikailag korszerűtlen.

Belülről így néz ki

A környező épületek állapotfelmérését a kivitelező már elvégezte, Posta György polgármester pedig személyesen tájékoztatta az érintett területen lakókat a munkálatokról, így november 17-én már meg is kezdődött az építési háló telepítése, majd november 20-án, hétfőn a bontásnak is nekiállnak. A tervek szerint 2024 januárig tartó bontáshoz és az azt követő építéshez elegendő felvonulási területet tudnak biztosítani az épület mögött, így a munkálatok nem zavarják majd a helyiek mindennapjait.

Rangos környezetben

Három évvel ezelőtt komoly fejlesztés indult el a térségben. Ekkor a pár éve megalakult Tokaj-Hegyalja Egyetem gasztronómiai tanszéke költözött volna az épület helyére. Az akkori tervek szerint a földszintjén étterem, első emeletén oktatási célú helyiségek, második emeletén pedig néhány professzori lakás épült volna. E terv végül az orosz-ukrán konfliktus, valamint az ennek következtében kialakult globális gazdasági helyzet miatt nem valósulhatott meg.

Most, szerencsére új életre kelhet a környék, hiszen az idén 950 éves településen történelmi léptékű turisztikai fejlesztés indul annak érdekében, hogy a Tokajba látogató vendégek a világörökségi rangnak megfelelő környezetben tölthessék szabadidejüket. A fejlesztésnek köszönhetően a főtér és a főutca egy hosszabb szakasza újulhat meg a következő években.