A helyi képviselő testület egyhangúlag döntött arról, hogy a szűk egy évvel ezelőtt felújított egészségházat a település első díszpolgáráról, dr. Placskó Lajosról nevezik el. Az egykori putnoki háziorvost a városban annak idején szinte mindenki ismerte, szerette, így kézenfekvő volt hogy a jövőben az ő nevét viselje az intézmény.

– Ez az épület még a tanácsi rendszer végén készült Putnokon. Először a háziorvosok kaptak benne helyet, most viszont már eljutottunk odáig, hogy számos szakrendelésre is ide érkezik a lakosság – fogalmazott érdeklődésünkre Tamás Barnabás, a gömöri város polgármestere.

Fotó: Marosréti Ervin

– Dr. Placskó Lajos arra tette fel az életét, hogy a putnoki embereket gyógyítsa. Mindenki büszke lehet arra, hogy volt egy ilyen orvosunk. A testület részéről ez egy jó döntés volt, amivel az emberek is bizonyosan egyetértenek.

Megfelelő környezet

A Putnoki Egészségház a közelmúltban esett át egy nagyobb fejlesztésen. A lapostetős szerkezetet enyhe lejtésű magas tetővel váltották ki, így sikerült a korábbi beázásokat megszüntetni. Páraáteresztő fóliát és függő ereszcsatornát is építették, valamint a napelemek le és felszerelése is a fejlesztés részét képezte.

– Az intézményben a háziorvosi rendelők, házi gyermekorvosi rendelők, és védőnői szolgálat működik, valamint az egészségügyi alapellátás biztosításához szükséges és hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek – folytatta Tamás Barnabás.

Fotó: Marosréti Ervin

– Az egészségügyi ellátás minőségét sok esetben zavarta a tető beázása. Több rendelőben problémát okozott a falak felázásából eredő penész, aminek egészségkárosító hatása volt. Az épület falainak vizesedése az áramellátást is veszélyeztette, de ez már a múlté, most már a dr. Placskó Lajos Egészségház a kor követelményeinek megfelelő környezetben várja a látogatókat. Meg kell említeni, hogy a fejlesztéshez a Belügyminisztérium 40 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott, amit az önkormányzat bő 2 millió forint önerővel egészített ki.