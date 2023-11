Eljárást indít a szalagkorlátnak ütközött busz estében a rendőrség: a Magyar Koncessziós Infrastruktúra- Fejlesztő Zrt. részéről ugyanis feljelentés érkezett hozzájuk.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást folytat és a gondatlanságot is vizsgálja, hiszen a sofőrnek értesítenie kellett volna a szalagkorlát megsérüléséről a hatóságokat. Arról tegnap számoltunk be, hogy vasárnap délelőtt az M3-as autópályán, Mezőkövesd térségében egy busz fokozatosan a leállósáv felé húzott, majd szalagkorlátnak ütközött, mely visszalökte az útra. Ezt követően a sofőr lehúzódott az útról és kiszállt megnézni, hogy mekkora a kár. A csomagtér kinyitása után jött a meglepő fordulat, ott utazott ugyanis egy másik "utas", aki a buszsofőrrel folytatott diskurzust követően fel is szállt a buszra.