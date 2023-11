Soha nem látott mennyiség

Kollégáink a Nagyváthy János utcai áruházban nézték meg a gyűjtés menetét, ahol szombat délelőtt már tetemes mennyiségű élelmiszeradomány gyűlt össze az erre a célra kihelyezett bevásárlókosarakban. Néhányan egy-egy csokival, de mások akár több kiló rizzsel, vagy kristálycukorral járultak hozzá a gyűjtéshez.

A helyszínen tevékenykedő önkéntesek elmondták, hogy számukra azért nagy élmény ebben a szolgálatban részt venni és odaadni az idejüket erre, mert ilyenkor lehet rájönni, hogy mennyire sok a jó ember.

Különösen a kisgyermekesek adakozókedvűek, és idén sokkal több élelmiszer gyűlt össze, mint a korábbi években ilyenkor. Talán mostanra megszokták a vásárlók, hogy szerveződik ez az adományakció, sok mindenkinek megszólal a lelkiismerete, és élnek a segítés lehetőségével.

Aki ad, az mindig kap

Néhány adományozó is elmondta a helyszínen, hogy mi motiválja.

- Szerintem nagyon sok rászoruló van, és nemcsak itt Borsodban, hanem mindenhol, és tudom, hogy ez az adomány jó helyre kerül. Úgy vagyok vele, hogyha egy picit is tehetek azért, hogy másnak segítsek, akkor miért ne, hiszen rengeteg embernek lenne szüksége támogatásra! Bár mi is kevés pénzből élünk, de amennyit a pénztárcám megenged, annyit tudok adni – osztotta meg velünk Farkasné Mónika. - Magam részéről úgy érzem, hogyha adok, akkor kapok, ezért minden évben szoktam adományozni karácsony előtt. Most ez spontán történt, mert ma reggel láttam, hogy itt állnak az önkéntesek. Tudom, hogy a rászorulók között is többen különböző egészségügyi problémával küzdenek, és ezért is adtam rizstejet, hiszen magam is glutén- és laktózmentesen táplálkozom.