Royal testvére nemrég szült egy almot, és most magukkal hozták az egyik kiskutyát, a 7 hónapos Jadét, aki a film folytatásában is fontos szerepet kap majd, ő lesz Royal váltótársa: a forgatás ugyanis nagyon megviseli a kutyákat.

Hogy a magyar nézők mikor láthatják a filmet, erre a kérdésre nem tudja a pontos választ még Erika sem. Egyenlőre a lengyel mozikban döntöget nézettségi rekordokat, nagyon szeretik a lengyel nézők, és nagyon jó kritikákat is kapott. Egy nemzeti és egy nemzetközi díjat már be is zsebelt az alkotás.

Emellett van egy vonat Lengyelországban, ami a film plakátjaival van tele, és az én kutyám képével

– büszkélkedik a gazdi. És biztosította a jelenlévőket, hogy ez volt az első film, amiben a kutyája szerepelt, de nem az utolsó.

Szívet melengető kapcsolat

A film egy szívbeteg kislányról szól és egy vasútállomáson kóborló kutyáról, valamint az ő szívet melengető kapcsolatukról. De számos kalandon megy keresztül a páros, és öt percenként váltják egymást a humoros és a megható jelenetek - árulja el Zoltai Erika. A film premierje szeptemberben volt, és akkor szembesült vele, hogy mennyire meg tudták ragadni az érzelmeket a film alkotói. Tavaly februárban már voltak kint Lengyelországban, de kitört a háború Ukrajnában, és arra a vasútállomásra érkeztek a menekültek, ahol a forgatás zajlott, ezért haza kellett jönniük - mondta. Majd 2022. júliusban és augusztusban mentek vissza, akkor készült a film, két hónap alatt, megfeszített munkatempóval – meséli a gazdi.

Erika is szerepel a filmben

Az alkotók elégedettségét mutatja, hogy a film forgatására is visszahívták Royalt és gazdáját. A nyelvi nehézségeken kívül még az időjárás is nehezítette a munkát. Érdekességként mesélte Erika, hogy például az éjszakai forgatásokat a kutyák jobban bírták, mint az emberek. Kapcsolatukról elmondta, hogy igazi szimbiózisban élnek a Royallal és most már Jádéval is, ezért az összes jelenetben Erika ott húzódik a háttérben, vagy éppen képtelen, kényelmetlen helyzetekben, melyeket kivetített képeken is megmutatott a hallgatóságnak. Látszólag a színésszel, valójában pedig vele kommunikált a kutya. Nevetve teszi hozzá, hogy valójában ő is szerepel minden jelenetben, ágy alatt vagy fal mögött.

Erika egy nagy cégnél marketing vezető, és szabadidejében foglalkozik a kutyákkal és filmes szerepeikkel. Egyébként a főnöke kutyája, a Royal testvére, egészítette ki gondolatait. A beszélgetésen olyan érdekességek is kiderültek, mint például, hogy a 46 kilós, gyönyörű, fehér szőrű svájci fehér juhász kutya allergiás a csirkehúsra, ezért a filmben külön csak neki készítettek speciális rántott húst, amelyet kedvére ellophatott. Majd azt is megtudhatták a résztvevők, hogy sok csibészséget kellett csinálnia a kutyának a jelenetekben, pedig ő egy nagyon jól nevelt kutya.