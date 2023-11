Kifejezetten a családok számára kínált programlehetőséget november 25-én, szombaton az ország egyik legnagyobb barokk kastélyában található „Örökségünk nyomában” kiállításhoz kapcsolódva a Magyar Nemzeti Múzeum és Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata. A három tárlat, három teljesen különböző témában, de egységesen mutatja be örökségünk egy-egy szeletét és október közepe óta látogatható. A kiállítások novembertől tematikus családi napokkal is kiegészülnek. A december 15-ig tartó program keretében mindhárom tárlat ingyenesen látogatható és a kapcsolódó eseményeken való részvétel is ingyenes.

Piller Enikő, a Magyar Nemzeti Múzeum megbízott programkoordinátora, az „Örökségünk nyomában” című három kiállításhoz kapcsolódó programokat szervezi. A Boon.hu-nak elmondta, hogy: első rendezvényüket, a régészeti tematikus családi napot követően ismét az edelényi L'Huillier-Coburg kastélyba invitálták a családokat.

Nagy volt az érdeklődés

Ezúttal az egészség megőrzésére és a mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. Ebben az Örökségünk nyomában tárlategyesület egyik darabja segítette az érdeklődőket: a Tandem, a kerékpározás és fényképezés című fotókiállítás. Az eseményen volt többek között régészeti homokozó, illetve leletsimogató, antropológiai bemutató és előadás, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Vöröskereszt szűrőállomásai is jelen voltak – hangsúlyozta Piller Enikő.

A természettudományi játszóház mellett helyet kapott a Sajómenti Népművészeti Egyesület hagyományos népi játékokkal, mindezek mellett Sportsziget várta az érdeklődőket a Factory Aréna kitelepülésével, ahol ügyességi feladatokkal készültek. A „morzsa bárban”, a kávézó épületében pedig kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyermekek. Például tarsolylemez mintával nyomdázhattak, vagy kipróbálhatták a lemezdomborítást. Mindeközben a színpadon is egymást követték a zenés-táncos produkciók.

Nagyon jó ötlet

Most már egyre többször járnak hasonló rendezvényekre, amióta a kicsi is részt tud venni a programokon – mondta Ivonics Ibolya, aki kettő és ötéves kislányával Szendrőből látogatott a kastélyba. Megnézték a kiállításokat is. Nagyobbik gyermekének a gyűrűt és karkötőt viselő csontváz tetszett a legjobban, a tarsolylemezeket pedig szépnek találta – fogalmazott sz édesanya. Hozzátette: a kézműves tevékenységet is kipróbálták, a programok összességében érdekesek és ötletesek.