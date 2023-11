Hétfő estétől több hullámban várható csapadék, amely az Északi-középhegység tágabb térségében havazás, illetve vegyes halmazállapotú csapadék (havas eső, fagyott eső) is lehet. A magasabban fekvő területeken, illetve az északi határ felé haladva a lehulló friss, tapadó hó vastagsága ~2-10 cm-t is elérheti, de a hegycsúcsokon 10 cm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet. A csapadékzóna a szerdára virradó éjszaka fokozatosan elhagyja térségünket - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A keddre virradó éjszaka az Északi-középhegység csúcsain átmeneti ónos eső nem kizárt!

