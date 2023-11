Habár a Demokratikus Koalíció (DK) továbbra is a Miskolcot irányító balliberális Velünk a Város tagja, mégis sorozatosan támadja Veres Pált, a vármegyeszékhely polgármesterét, sőt polgármester-jelöltet is állítanak ellene Hegedűs Andrea személyében. A DK-ban azonban ez az irányvonal nem hozott osztatlan sikert, mert a Gyurcsány-párt egyik helyi képviselője, Borkuti László azt nyilatkozta portálunknak, hogy nem tartaná releváns városvezetőnek Hegedűst.

Kitartanak Hegedűs mellett

A boon.hu megkereste Mokrai Mihály DK-s önkormányzati képviselőt, aki elmondta, hogy Borkuti László véleményével ellentétben kitartanak Hegedűs Andrea személye mellett.

Mi felajánlottuk az összes ellenzéki pártnak, hogy közösen induljunk, annyi kikötéssel, hogy ne Veres Pál legyen a közös jelölt

– mondta. Hozzátette: mivel az ellenzéki pártok nagy részével nem jutottak kompromisszumra, így Hegedűs Andrea fogja magát megmérettetni.

Külön is indulhatnak

Hegedűs Andrea korábban többször azt hangoztatta, hogy ugyan a polgármester-jelölt személyében a Lehet Más a Politikán kívül senki mással nem egyeztek meg, továbbra is a közös ellenzéki jelöltek állítását szorgalmazza. Rákérdeztünk, a Gyurcsány párt, hogyan képzeli el az együttműködést, ha már a polgármester-jelöltben sem sikerült megállapodniuk. Mokrai Mihály azt mondta, hogy folyamatosak a tárgyalások, azonban ha nem sikerül megegyezniük, akkor mind a 18 egyéni önkormányzati körzetben indítanak jelölteket.

Nem jó úton járnak

Portálunk arra is rákérdezett, hogy az esetleges közös jelöltek (DK, LMP) közül vannak-e olyanok, akik már most is a Velünk a Város frakcióban ülnek. „Többen is vannak” – húzta alá. Arra is rámutatott, addig nem mutatják be őket, ameddig a tárgyalások végére nem érnek. Mokrai Mihály azt is elmondta, hogy ők már korábban jelezték, hogy nem jó úton jár a miskolci városvezetés, amikor hatalmasat buktak az időközi önkormányzati választáson, ahol a Fidesz-KDNP-s Barta Gábor győzött a DK-s Sebe-Gazdig Judittal szemben. „Amikor azt mondta, hogy sárgalapot mutattak a választók, akkor egyértelművé tettem, hogy a következő a piros lesz” – hangsúlyozta.