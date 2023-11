A Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Gimnázium költözött be a volt Szentpáli-szakközép Csengey utcai felújított épületének három szintjére. A Miskolc Aktuál podcastben Szaniszló Bálint szerkesztő Bárány Zoltánnal, az iskola igazgatójával beszélget az új helyzet adta feladatokról. Szó esik arról is, milyen szerepet tölt be az intézmény a város művészeti életében. Az igazgató tarsolyában tervek vannak az iskola jövőjéről.

A beszélgetés ma este 8 órától hallgatható meg a Borsod Online-on.

Eddigi podcast adásaink a boon.hu oldalán itt!