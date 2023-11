Csokoládé tematikájú befogadó játszótér épült Szerencsen, melynek ünnepélyes átadását november 25-én, szombaton tartották. A Szerencsejáték Zrt. 2017 óta 27 befogadó játszóteret épített országszerte, amelyeknek a különlegessége, hogy akadálymentesen megközelíthetők, az egyes játékelemek között kerekesszékkel segítség nélkül lehet közlekedni és magukat a játékelemeket fogyatékossággal élő gyermekek önállóan tudják használni. A befogadó játszótér tematikája egyedi, a település 100 éves történelméhez illeszkedően a játékelemek a csokoládét idézik többféle módon is, ezzel igazán különlegessé téve a közösségi teret.

A csokoládé itt is megjelenik

Olyan új játszótérrel bővült a város, ami igazi ékköve lesz Szerencsnek és a térségnek is. Miskolc után a vármegyében másodikként, a térségben elsőként ebben a városban épült meg a különleges létesítmény, amely büszkeséggel tölti el – mondta dr. Koncz Zsófia, miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Azt külön örömként fogalmazta meg, hogy a játszótéren a város életében meghatározó, idén 100 éves szerencsi csokoládé története is megjelent, beépült az játszóeszközök tematikájába. Eddig nem volt ehhez hasonló játszótér a környéken, ahol ép és sérült gyerekek együtt játszhatnak. Illetve a szülőknek is nagyszerű találkozási pont – hangsúlyozta dr. Koncz Zsófia.

Gál Mihály a Szerencsejáték Zrt. régióvezetõje (b), Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője (k), Nyíri Tibor Szerencs polgármestere (j). Fotó: Vajda János

A játszótér többszörös célja

Az elmúlt években különböző uniós pályázatok keretében több fejlesztés is létre jött a városban és biztos abban, hogy az új játszótér nagy siker lesz a gyermekek körében – mondta Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere. Hozzátéve azt, hogy itt megvalósul egy kiváló integrált nevelési cél is. A beruházáshoz az önkormányzat is hozzájárult, vállalták a játszótér körüli kerítés megépítését, a közterülettől a bejáratig szilárd burkolatú bejáró és parkoló kialakítását, a létesítmény fenntartását és üzemeltetését. A zöld lombozat pedig kellemes környezet fog biztosítani tavasztól őszig - tette hozzá a városvezető.

Társadalmi szerepvállalásuk

A játszótér ünnepélyes átadóján Gál Mihály, a Szerencsejáték Zrt. régióvezetője kiemelte: ahogyan vannak olyan gyerekek, akik nem ehetnek akármilyen csokit ételallergiájuk miatt, úgy vannak olyanok is akik csak speciális játékokkal tudnak játszani. Ezen a helyen csupa ilyen játék látható.

Meggyőződésük, hogy a közös élmények nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a gyermekek egymásra nyitott, embertársaikat elfogadó felnőttekké váljanak, és ezt a mintát adják majd tovább a saját gyerekeiknek is – fogalmazott a régióvezető. A társaság 20 éve elkötelezetten támogatja a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációját, minden tizedik munkatársunk megváltozott munkaképességű – hangsúlyozta. Ennek fényében indították el „A játék összeköt” programot, melynek keretében megépülhetett az új befogadó játszótér.