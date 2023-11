Népszerűek lehetnek 2024-től az ingatlanpiacon a falusi CSOK-os települések, ugyanis jelentős támogatással lehet majd itt ingatlant vásárolni. A falusi CSOK összege jövőre 15 millió forintra emelkedik, azonban változik az érintett települések listája. Az ingatlan.com elemzése szerint a legolcsóbb falusi CSOK-os helységek a keleti országrészben, azon belül is vármegyénkben vannak, egyes helyeken 20 ezer forint körüli négyzetméterárakkal - tudta meg a boon.hu.

Akár a 12-13 ezer forintos négyzetméter árra is van példa, bár az nem túl gyakori – mondta Demeter Tibor, a Demeter Ingatlanközpont ügyvezetője.

Karcsán és környékén nagyon olcsók az ingatlanok, annak szomszédságában Kenézlőn található 1 millió 230 ezer forintért 95 négyzetméteres ház, vagyis kicsivel kevesebb, mint 13 ezer forint négyzetméter áron. Nyilván az ennyire olcsó házak állapota, állaga hagy kívánni valót maga után – mondta Demeter Tibor. Illetve az is jellemző, hogy árverés útján eladó, de magánembertől is lehet ilyen összegért vásárolni házat. Van, hogy azért nincs már értéke egy háznak, mert lebontandó állapotban van, és nem is túl népszerű vidéken – vélekedett a szakember.

Minél messzebb van a várostól, annál olcsóbb

A másik Tornyosnémeti környéke, Hernádvécse Fulókércs, Szemere, illetve a másik irányban Ózd és környéke, például Sáta, Borsodbóta, Farkaslyuk, ahol szintén igen alacsonyak az ingatlan árak. Jelentősen befolyásolja az árképzést az, hogy mennyire van messze a legközelebbi várostól, milyenek a munkalehetőségek és az infrastruktúra. Eladhatatlan ingatlan nincs, de bizonyos településeken nagyon nehéz értékesíteni – jegyezte meg az ügyvezető.

Van-e a közelben munkalehetőség?

A település ingatlanárait felfelé húzza, ha 10-15 kilométeres távolságban van nagy város. Ilyenek a Miskolc környéki települések is, amelyek ma már tekinthetőek kertvárosnak is. Kicsivel még olcsóbb, mint a város, de már nagyon közelítenek. Ha 20-30 kilométertől messzebb van a község, ahonnan már nehézkesebb a bejárás és a környéken nincs is munkalehetőség, ott már elindulnak lefelé az árak. Ez egy egyébként nem újkeletű probléma, hanem több évtizedes. Kazincbarcika környékén például sok olyan kisebb település van, ahol a bányászat megszűnésével megnőtt a munkanélküliek száma, mert más területen nem tudtak elhelyezkedni. Így a fiatalok elvándoroltak máshova, oda, ahol van munka.

Van, aki nyaralónak veszi

Sok az eladó, illetve idősektől megörökölt ingatlan, amelyekre nem is igazán van kereslet – hangsúlyozta Demeter Tibor. Hozzátette: azért van egy-két kiugró példa, amely zászlós hajó lehet, hiszen vannak kis települések, amelyeket viszont valamiért felkaptak vagy magyar nagyvárosokban élők vagy a külföldiek, de többnyire csak nyaralónak vásárolnak ezeken a helyeken ingatlant. Ilyen Sima, ahol nagyjából ötven ház van, de abból már negyven nem helyi lakos tulajdona.

A határ közelében kelendőek

A szlovák határ menti településeken, ahol jó a közlekedés, szintén sok a külföldi tulajdonos. Ezért ezeken a helyeken több hullámban is elindultak már felfelé az árak. Hiszen például Kassán 50-60 millió forint körül lehet megvásárolni egy két-három szobás panellakást. Teljesen más árfekvésben van, mint Magyarországon, tehát nálunk jóval olcsóbban tudnak házat venni – hangsúlyozta a szakember. Nem csak a magyarok, a szlovákok is vesznek ingatlant a vármegyében. Van aki a mindennapos életre, más hétvégi háznak szánja. De érdekes módon két egymás melletti település sem egyformán népszerű.

Kedvelt térség, szeretik a vásárlók

Tokaj-Hegyalját nehéz Miskolchoz hasonlítani, mert teljesen más az ingatlanösszetétel – emelte ki a szakember, mindenesetre az biztos, hogy reneszánszát éli, főleg Mád és Tállya térsége a borturizmus miatt. Az elmúlt években – főként Mádon – hatalmas iramban elkezdtek növekedni az ingatlanárak, virágzik a térség. Ahhoz képest, hogy egy kis település Tokajhoz viszonyítva, az árak ugyanott vannak. De közben Tokajban is felfelé húznak az ingatlanárak, vagyis elindult a mélypontról fölfelé a fejlesztéseknek köszönhetően – vélekedett Demeter Tibor. Összehasonlításképpen a korábban említett legolcsóbb vármegyei négyzetméterárakkal (13 ezer forint) Mádon egy hasonló kvalitásokkal rendelkező ingatlan négyzetmétere ennek tízszerese, azaz 130 ezer forint. Azonban az egy teljes felújításra szoruló ház. Ami ennél már egy fokkal jobb, egy hagyományos 80 négyzetméteres „kádárkocka” négyzetméterét 200 ezer forint körüli áron adják, ami pedig vetekszik Miskolc egyes részeinek ingatlan áraival.