Előfordul, hogy XY-nak olykor fáj a feje, panaszkodására Z azt javasolja, mérje meg a vérnyomását, mert valószínűleg ilyenkor felszökik. XY-nak azonban nincs otthon vérnyomásmérője, erre Z azt tanácsolja, menjen be bármelyik gyógyszertárba, mert ott mérnek vérnyomást. XY három után megunja végigjárni a gyógyszertárakat, ahol kivétel nélkül nemleges választ kap, bár ott elmondják neki, régen valóban volt vérnyomásmérés a gyógyszertárakban.

Intézményesített kezdeményezés volt ez

Nyíri László, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének elnöke kérdésünkre elmondta, jó néhány évvel a covid előtt indult útjára az a kezdeményezés, hogy lehessen vérnyomást, koleszterint, vércukor- és lipidszintet mérni.

„A gyógyszerészi gondozás programot intézményesítettük, ami azt jelenti, hogy három feltétele volt annak, hogy ezeket gyógyszertárban mérhessék: egy helyiséget kellett elkülöníteni ennek, de ez lehetett paravánnal is, kellettek a mérőeszközök, illetve tanfolyamot kellett végezniük azoknak a gyógyszerészeknek, akik a mérést elvégezték – mondta, majd hozzátette, a gyógyszertárak maguk jelentkezhettek erre, és volt is rá igény, mind az intézmények, mind pedig a betegek részéről. – Az eseteket adminisztrálni kellett, továbbá a gyógyszerészek tanácsot is adtak a betegnek, hogy forduljanak-e orvoshoz az adott eset után."

A covid tett be ennek a gyakorlatnak is

Emlékszünk még arra a bizonyos 2020-as évre, amikor a háziorvosok nem engedtek belépni a rendelőbe, ha elköhintettük magunkat otthon, csak telefonos segítséget adtak.

„A gyógyszertárak tartották a frontot, a betegeknek pedig nagyon sokat jelentett a személyes találkozás. Ekkor már nem volt lehetőségünk arra, hogy a sok munka mellett ezt a feladatot is ellássuk. Ma pedig éppen ennek következménye, hogy vagy már nem működik, vagy nem úgy működik, ahogyan korábban. De azért még ma is szó nélkül megmérik a vérnyomását a képzett gyógyszerészek azoknak, akikről úgy látják, nagyon rosszul vannak – mondta az elnök, aki felsorolt néhány gyógyszertárat, amik képviselőivel beszélt az ügyben: Miskolcon a Mária Gyógyszertár, a Szent Rókus Gyógyszertár, az Újgyőri Patika Bt. és a Népkerti Patika Bt., vidéken a kazincbarcikai Arany Mérleg Gyógyszertár, a sátoraljaújhelyi Wieland Patika, valamint a szerencsi Oroszlán Gyógyszertár. – Ők mind azt nyilatkozták nekem, hogy várakozó állásponton vannak, hogy mi lesz ezzel a tevékenységükkel, hiszen az érdeklődés is megcsappant a mérések iránt. Szeretnék azonban visszaállítani az eredeti rendet."

Ha már orvoshoz megyünk, bízzunk is benne!

Nyíri László felhívta a figyelmet egy újabb problémára, ami ellen tesz most a Magyar Gyógyszerészi Kamara.

„Elindítottuk SZEBB nevű kampányunkat. Ez a szükséges, eredményes és biztonságos beteg-együttműködés rövidítése. Arról szól, hogy sokan elmennek az orvoshoz, de vagy nem váltják ki a doktor által felírt gyógyszert, vagy nem szedik be rendesen, sőt későbbre tartogatják, esetleg többet szednek be belőle. Pedig az orvos nem véletlenül írja fel azt a gyógyszert annak a betegnek, egyénre szabottan. Úgyhogy a gyógyszertárakban próbáljuk felhívni a figyelmet erre" – hangsúlyozta az elnök.