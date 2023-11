Boris Kálnoky, a nemzetközileg is ismert újságíró, a Die Welt napilap tudósítója, az MCC Médiaiskola vezetője volt az Mathias Corvinus Collegium (MCC) miskolci szervezetének vendége a szerdai nyitott rendezvényen. Az újságíróval az "Őseim földje" című, nemrégiben magyarul is megjelent könyvéről és ennek kapcsán a magyarsághoz fűződő viszonyáról beszélgettek, Boris Kálnoky ugyanis több szállal is kötődik a magyarokhoz, hiszen az erdélyi Kálnoky nemesi család leszármazottja. Könyvéről így ír egy bejegyzésében: "Nem történész-munka ez, hanem egy személyes útkeresés. Majdnem úgy hat, mint egy regény, csakhogy ez mégis igaz történet”. Erdélyi látogatásai alkalmával mindig rácsodálkozott ősei gazdag örökségére, ezért is döntött úgy, hogy fölfedezi családja történetét, hogy ezáltal jobban megérthesse magát, és családja örökségét. A telt házas beszélgetést számos személyes történettel fűszerezte a szerző.