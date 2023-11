Dr. Hérics Margit volt főorvosnő 1959-ben diplomázott az orvostudományi egyetemen. Azt mondja, akkor még nagyon kevés daganatos beteg volt. Aztán az évek számával a betegek száma is nőtt. Az ő családjában is többen betegedtek meg, a diagnózis, a rák sokkoló volt akkor is, és napjainkban is. Ő maga is megbetegedett. De kigyógyította magát. Hogy hogyan ? A táplálkozásával. Erről is beszél B.Tóth Erika podcastjában.

