A Jobb Veled a Világ Alapítvány írt ki pályázatot, amit elnyert a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium. Ebben az intézményben alapvetően tartanak egy osztálynak a pozitív pszichológiához tartozó foglalkozásokat, most azonban lehetővé vált, hogy többen is megismerjék az elméletet és ennek gyakorlati hasznát is. Az úgynevezett boldogságórák tíz téma köré épülnek: hála, optimizmus, társas kapcsolatok, jócselekedetek, célok, megküzdés, apró örömök, megbocsátás, testmozgás és fenntartható boldogság.