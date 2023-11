November első napjaiban még látni szüretelőket a Tokaj-hegyaljai domboldalakon, de gyakorlatilag ez már a legutolsó fázisa a szőlő szedésének, hiszen a közelgő Márton napon már az új bort ünnepeljük.

„Az mindig a vegetációs időszak kezdetétől függ, hogy a szüret mikor kezdődik és meddig tart. A korán beköszöntő nyár szinte biztosra jelzi, hogy a szüret kezdete és így a vége is korábbra fog esni. De, ebben az évben a hosszú tavasz miatt szerencsére nem kezdődött a nyár túl korán és így kiegyensúlyozott évjáratunk volt” – mondta H. Magyar Katalin, a HANGAVÁRI Szőlőbirtok és Pincészet Kft. tulajdonosa. Idén a szüret kezdete szeptember 4-én volt, amikor a pezsgő alaphoz a hárslevelű szőlőt szüretelték. A szüret vége november elejére esett a csapadékos idő miatt – tette hozzá a szakember.

A világhírű tokaji aszú attól olyan különleges és egyedi, hogy csak ezen a vidéken készítik. Az aszúszemeket egyenként szedik – kézzel kicsipegetik a fürtből - általában az október közepétől november elejéig terjedő időszakban.

Szerencsés együttállás

„Sehol a világon nem szedik így a szőlőt, csak nálunk, hiszen nincs még egy ilyen hely, ahol a klíma, a talaj és a szőlőfajta ilyen szerencsésen találkozik egymással.” - hangsúlyozta H. Magyar Katalin. Természetesen idén is az aszúszemeket szedték legutoljára. Az idei aszú termés kevés volt, de nem is számítanak minden évben rá, ezért ennek is örülnek – fűzte hozzá.

Minél több puttony, annál jobb beltartalom

Az aszú annyi puttonyos (20 kilogramm), ahány puttony aszút áztatnak egy gönci hordó (136 liter) borban. Tokaj-hegyaljai furmint, hárslevelű vagy sárga muskotály aszúszemeket tesznek bele, a bor szintén ezekből a fajtákból készül. Az elegyet három napig áztatják, majd kipréselik, és az így kapott édes mustot 18 hónapig érlelik tölgyfa hordóban – tudatta a borász. Hozzátette:

idén várhatóan készítenek palackos erjesztésű hárslevelű és furmint pezsgőt, könnyed gyöngyöző furmintot, szép savú habzó furmintot, dűlő-szelektált fahordóban érlelt furmintot, friss, illatos sárga muskotályt, késői szüretelésű édes borokat, valamint 6 puttonyos aszút.

Jégbor csak nagyon ritkán készül

„Most nem készül jégbor, mert a szőlőszemek idén természetes úton elvesztették a víztartalmuk nagy részét. De a Tokaji borvidéken ez szinte minden évben megtörténik, és így nincs szükség a viszonylag későn érkező tartósan -7 Celsius fok alatti hőmérsékletre, ami a jégbor készítéséhez szükséges. Ez a hőmérséklet jellemzően csak januárban, vagy februárban fordul elő, amikorra a kint hagyott szőlő minősége már sokat romolhat. Ezért a jobb minőség érdekében mi inkább a késői szüreteket részesítjük előnyben” - fogalmazott a szőlőbirtok tulajdonosa.