A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és az Egyensúly Intézet „Közösségünk fejlesztése: önkormányzatok az energetikai átalakulás élvonalában” címmel tartott konzultációt hétfőn a miskolci városházán. Veres Pál, Miskolc polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, az energiahatékonyság ügyét valódi súlyának és jelentőségének megfelelően kezeljük, nem csak a mi közös ügyünk, hanem gyermekeink és unokáink érdeke is.

– Elkötelezettek vagyunk a környezet, a klímasemlegesség és az energiahatékonyság ügye mellett, ezért is csatlakoztunk a 100 klímasemleges európai város misszióhoz, ezért zöldítünk csaknem 900 millió forintból szerte a városban, ezért szereztünk be CNG és elektromos buszokat, építünk kerékpárutakat és szervizpontokat. Nyitottak vagyunk minden jó gyakorlatra, ezért is üdvözöltük az Egyensúly Intézet kezdeményezését – hangsúlyozta a polgármester.

A konzultáció során előadás hangzott el a témában a Csernus Dóra, az intézet klíma- és környezetpolitikai és Filippov Gábor kutatási igazgató tolmácsolásában.

A konzultáció összegzését a sorozat befejezése után eljuttatják az összes önkormányzathoz – tudta meg a boon.hu.