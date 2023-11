"Tudós, sovány múzeumszentek" – Móricz Zsigmond idézete is szerepelt a konferencia címében. Leszih Andor 1905-1950-ig volt igazgatója a miskolci múzeumnak. Munkássága alatt a Herman Ottó Múzeum gyűjteménye országos viszonylatban is jelentős lett. Megay Géza pedig 1921-től dolgozott az intézményben, ahol restaurátor, muzeológus és gyűjteménykezelő is volt a fotózás és a régészeti feladatok mellett.

A múzeum története

A Miskolci Akadémiai Bizottság székházában megrendezett konferenciát Veres Pál polgármester nyitotta volna meg, de egyéb teendői miatt nem tudott a rendezvényen részt venni. Elküldte azonban megnyitó beszédét, amit Szolyák Péter igazgató olvasott fel.