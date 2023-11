A beruházás pályázati támogatással mintegy 310 millió forint ráfordítással jött létre.

Az étterem újra éled

Nagy jelentőséggel bír a megújult épület a Kiliánban élők számára, hiszen hosszú évtizedek óta az enyészeté volt, most azonban régi-új értékekkel gazdagodott Miskolc – fogalmazott Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója. Elsősorban a minőségi szakmai oktatást szolgálja majd a központ, azonban hiánypótló a beruházás a városrész szempontjából is.

A szakképzés igazi útja, hogy megteremtsék a lehetőséget arra, hogy a fiatalok ne csak tankönyvekből ismerjék meg a vendéglátás kultúráját, sokkal könnyebb tapasztalatok útján tanulni – mondta köszöntőjében Kiss János országgyűlési képviselő. Ezen a helyen szakmai tudásukat tökéletesítve pedig újra megteremthetik az „otthont” a környéken lakók számára is.

A gazdaság fontos tényezője

A vállalatok jelzései szerint szakképzett munkaerő kereslet van folyamatosan, a cégek várják és hívják a jól képzett fiatalokat – emelte ki Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Minden, ami a szakképzés fejlesztéséhez kapcsolódik annak segítése kiemelt feladat a kamara számára is – tette hozzá.

Stratégiai ágazat lett

A megújult épületben az infrastruktúra is a legmodernebb lett, a fejlesztés során korszerű konyhaberendezéseket és új bútorzatot szereztek be – ismertette Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja. Hangsúlyozta: a turizmus-vendéglátás stratégiai ágazata Miskolcnak és a vármegyének egyaránt, ezért egyre nagyobb "szeletet" jelent a gazdaság szempontjából is. A képzőközpontban egy híján ezren tanulhatják meg a gasztronómiai szakmák gyakorlati ismereteit. Ezek között vannak a két képzőhelyen iskolai rendszerben tanuló diákok, de sokan felnőttként döntöttek a szakmatanulás mellett – tudatta a kancellár.

Valós felkészültséget kapnak

Az átadó ünnepség záró gondolatait Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára mondta el. Kiemelte: a szakképzés - amellett, hogy minőségi munkaerőt ad a gazdaságnak - a tanulókat olyan munkához juttatja, amely felnőttkorban megélhetést ad, és helyben, a saját környezetükben tudnak boldogulni, családot alapítani. Továbbá az ágazati képzőközpont lehetőséget ad arra, hogy a valós, gyakorlati életben felkészülten vegyenek részt a vállalatok életében. A képzés az iskolák és a cégek közös munkájával lesz egy egység, és együtt olyan hatékonysággal tudnak minőséget produkálni, ami külön-külön nem lehetséges - hangoztatta a helyettes államtitkár.