A nevükben is benne van, hogy szolgáltató társaság, nekik az a legfontosabb, hogy a felhasználók mindig megkapják azt, ami alkotmányos joguk, vagyis hozzájussanak a vezetékes ivóvízhez, illetve megtörténjen a szennyvízelvezetés a lehető legjobb módon – fogalmazott Lőrinc Ákos, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: ezeket követően a szennyvíztisztítás a környezetszennyezés elkerülése céljából. Igyekeznek ebben a leghatékonyabban együttműködni minden partnerükkel. A terveik nemcsak a mának készülnek, a jövőnek is. A klímaváltozás bőven ad feladatot, hogy a következő generációnak is legyen megfelelő vízellátása – vélekedett a vezérigazgató.