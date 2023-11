A héttel osztható éve balesetmentesen közlekedő járművezetőket díjazta ünnepélyes keretek között a Miskolc Városi Közlekedési (MVK) Zrt. igazgatósága 2023. november 23-án, csütörtök délelőtt Szondi György utcai telephelyén.

„Több évtizedes hagyomány áll már mögöttünk, minden év végén összehívjuk azon kollégákat, akik a balesetmentes kilométerekben, illetve években elérték a szabályzatban szereplő fokozatokat. Gyakorlatilag, aki 7 éve balesetmentesen vezet, azt már kitüntetjük és megkapja első fokozatát. Így van ez egészen 35 évig, minden hetedik évben” – ismertette köszöntő beszédében Demeter Péter, az MVK Zrt. vezérigazgatója. „Sőt, aki még tovább itt dolgozik, ezen felül is előfordulhat, hogy díjazzuk. Idén harmincöt kolléga érte el a balesetmentes évfordulóknak valamelyik fokozatát. Nagyon fontos, hogy Miskolc vérkeringését a villamos- és autóbuszközlekedés adja. Egy nap 25-30 ezer kilométert közlekedünk valamennyi járművünkkel, ami azt jelenti, hogy két nap alatt bőven megkerülhetnénk a Földet. Látszik, hogy, ahogy a motorizáció fejlődik, egyre többen vannak az utakon. Rajtunk kívül még egyéni közlekedők, valamint teher-és szállító gépjárművek. Nagyon sok az olyan gócpont, ahol baleset következhetne be. Viszont a hivatásos járművezetők abba a csoportba tartoznak, akik egyrészt már a képzések, másrészt munkájuk során odafigyelnek az utasokra, illetve mindenki másra is az utakon. Úgyhogy minden évben körülbelül ilyen létszámban tudjuk ezeket a díjakat átadni.”