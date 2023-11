Nyolc apartmant alakított ki az alsóberecki önkormányzat a 2012-ben bezárt iskolaépületben. A beruházással a turizmus egy új szelete honosodott meg a bodrogközi településen – hangzott el a szerdai átadó rendezvényen. Ezen Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi államtitkára hangsúlyozta: az úgynevezett Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja a résztvevő önkormányzatok egyedi elképzeléseit támogatja 2019-es létrehozása óta. A 3178 hazai önkormányzatból napjainkra 150 érintett település vehetett részt a támogatási programban, emelte ki, hozzátéve: több mint kilencvenben már le is zárultak a beruházások. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 54 önkormányzat került be a Kedvezményezett települések köre. Az államtitkár szerint az Alsóbereckiben befektetett 254,8 millió forintos támogatás elősegíti a pandémia időszakait követően újra indult vidéki turizmust.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke kiemelte: az alsóberecki önkormányzat fejlesztései során a helyi lehetőségekre és igényekre reagál. Az elmúlt években mintegy 300 millió forint érkezett a településre a vármegyei önkormányzat által kezelt Területi Operatív Programból. Ebből fejlesztették aszociális alapszolgáltatásokat, piacot alakítottak ki, történt a csapadékvíz elvezetését segítő beruházás, valamint környezetvédelmi-infrastrukturális fejlesztések is lezajlottak. A sátoraljaújhelyi járásba összességében mintegy 7,5 milliárd forint fejlesztési forrás jutott – húzta alá a közgyűlési elnök.

„Mindannyian egy lakosait megtartó vármegyéért dolgozunk minden nap. Ez viszont csak úgy lehet eredményes, ha a családok jól érzik itt magukat, ha van munkahely, ha vannak korszerű intézmények és szolgáltatások, ha szeretnek itt élni az emberek” - mondta Bánné dr. Gál Boglárka.

Öt új munkahely

„Újratervezés és újrahasznosítás. Ez a két szó jellemzi a fejlesztést” - mondta dr. Hörcsik Richárd. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a megszűnt iskola gondja 2019-ig sújtotta az önkormányzatot, ugyanis addig is jelentős forrásokat emésztett fel az épület állagának megóvása. Mára egy megújult és új, piacképes funkcióval rendelkező ingatlannal gazdagodott a település, amely Sulyomvirág Apartmanház és Konyha néven üzemel a továbbiakban - emelte ki a honatya.

Mint kifejtette, az apartmanok négyágyasak, de pótágyazhatók, így összesen negyven vendég elszállásolását teszik lehetővé. A fejlesztésnek köszönhetően két új szolgáltatás jött létre Alsóbereckiben, melyek az üzemeltető önkormányzatnak jelentős bevételi forrást fognak eredményezni. A tevékenység öt munkavállalónak biztosít teljes munkaidőben munkahelyet, mely egy ekkora település életében releváns és szignifikáns munkahelyteremtésnek tekinthető – húzta alá a képviselő.

Emriné Bajnok Zita polgármester elmondta: a beruházás 2022 májusában kezdődött el a fejlesztés keretében, amely során nyolc apartmant alakítottak ki a volt iskolaépületben. Ezek mindegyike rendelkezik nappalival, hálószobával, fürdőszobával és konyhasarokkal. Az apartmanok mellett helyet kapott az épületben egy mindenki által használható mini wellness szauna és jakuzzi. Van étkező terasz, konferenciaterem, valamint a gyermekek részére kialakított játszószoba is – sorolta a polgármester. Hozzátette: a helyi képviselő-testület az épület mellett egy - a vendégek által szintén használható – játszóteret is építtetett a Magyar Falu Program segítségével. Kifejtette: a program keretében megújult a főzőkonyha is, amely a vendégek mellett a helybelieket is kiszolgálja. A szolgáltatások összesen öt új munkahelyet teremtettek a településen, ami idővel bővülhet – közölte Emriné Bajnok Zita.