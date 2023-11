Az angol ma már természetes a diákoknak. Bánfi Orsolya szervező elmondta, most először szervezték meg a versenyt, de remélik, hagyományt teremtenek vele. "Általános iskolásoknak hirdettük meg, huszonnyolcan jelentkeztek rá Miskolcról, Bőcsről, Nyékládházáról és Edelényből is. Azontúl, hogy a diákok megismerkedhetnek az angol nyelvterületek írásaival, szerepelni is lehet, sőt, jó javítási lehetőség is. Most már az életünk része az angol, és minden közösségi platformon jelen van. A fiatalok sok TikTok-videót néznek, hallgatnak youtube-ereket, sőt, még a filmeket is angolul néznik. A mai generációnak nagy előnye, hogy minden, ami érdekli őket, ma már eredeti nyelven is hozzáférhető" – mondta a tanárnő, aki zsűritag is volt.

Izgultak, de helytálltak a diákok

Ruszkai István Attila igazgató köszöntő szavai után a Miskolci Egyetem adjunktusa, Ruth Karin Lévay megköszönte, hogy felkérték zsűrielnöknek, majd színpadra állt az egyetlen diák, aki a német nyelvű szavalóversenyre jelentkezett. Utána azonban már az angol versek, dalszövegek következtek, ahol különlegességnek számított egy olyan szöveg is, amit a pályázó maga írt. Az ötletgazda Gallai Judit elmondta, nem adtak kötelező verset.