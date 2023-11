Körülbelül 25-30 kutyát foglaltak le és menekítettek ki az ország több állatvédő szervezetéhez, a tulajdonos ellen pedig eljárás indult. Azóta ítélet is született, de még a bírósági tárgyalás hátra van.

Közben olyan hírek röppentek föl képekkel illusztrálva a közösségi médiában egy állatvédő csoportban, hogy újraindult a kutyafelvásárlás Perén. Ennek jártunk utána.

Téves riasztás volt

- Szóltak nekünk a hétvégén, hogy menjünk ki Perére, mert az előtt az ingatlan előtt, ahol korábban a holland tulajdonos kutyaárusítást végzett, egy német rendszámú személygépkocsi áll. Odautaztunk és láttuk, hogy téves riasztás, mert nem kutyákat, hanem a személyes holmijait pakolta fel a nő a német ismerőse utánfutójára, mert valószínűleg költözik. A szomszédok elmondták, hogy már előző nap este óta folyt a pakolás – tájékoztatta kollégánkat Csík Zoltán, a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért csoport vezetője.

- Bosszús voltam, mert egy fél napom elment a potyaútra. Egyébként a polgármester és a többi lakó is figyel a holland nőre, akit eltiltottak az állattartástól, úgyhogy folyamatosan szem előtt van. Annyi értelme volt annak, hogy odamentem, hogy találtunk a portán egy kölyökkutyát, amit azonnal elkoboztunk tőle, de sajnos elpusztult. Leptospirózisos fertőzése volt, ami a patkányürülékkel terjed és emberre is veszélyes, többek között agyhártyagyulladást okoz. Elküldtük boncolásra a tetemet és most várjuk az eredményeket. A korábban hozzánk került kutyusok közül néhány már gazdásodott, a többiek pedig gazdikeresők. Egy nyolcéves sajnos annyira beteg volt, szívférges, hogy ő sem maradt életben. Bár a nő meglehetősen súlyos büntetést kapott, de az lett volna igazán elrettentő erejű, ha letöltendő börtönbüntetést kap. Emellett szerintem ki kellett volna toloncolni az országból, mert így félő, hogy máshol folytatja majd a tevékenységét. Sajnos nagyon sok szaporítótelep van az országban.

Nem fizette ki a bírságot

Az állatvédők összességében elégedettek az ítélettel.

- Összetett és jól összerakott, Magyarországon rendkívül szigorúnak számító határozatot kapott a holland nő, amelyet saját anyanyelvére lefordítottak. Mivel átvette, ezért jogerősnek számít – nyilatkozta szerkesztőségünknek Retz Júlia, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány önkéntese. - A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 7 millió forintra bűntette és megkapta a maximális 8 év eltiltást az állattartástól. Az eltiltás alatt egyébként már volt nála kutya, de elkoboztuk, ami újabb bírságot vonhat maga után. Visszavonták a felir azonosítóját is, így már nem tud kereskedni és nem nyújthat semmilyen állatokkal kapcsolatos szolgáltatást senkinek. A járási hivataltól körülbelül 9 millió forintos bírságot kapott és visszavonták az állattartásra kiadott telephelyengedélyét, de továbbra is ott lakhat. Egyébként az egész porta tele van patkánnyal és a teljes talaj fertőzött az ürülékükkel, úgyhogy talajcserét kellene ott végezni. Az ítélettel elégedettek vagyunk és köszönjük, hogy a perei önkormányzat nagyon hatékonyan járult hozzá az állatvédők és hatóságok munkájához! A NAV egyébként már azóta járt a tulajdonosnál behajtáson, mert nem fizette meg a 16 millió forintos bírságot. Ugyanakkor úgy tudjuk, hogy nem élt fellebezési jogával sem. A hozzánk került kutyák közül némelyik elpusztult, de a nagy részük meggyógyult és más örökbefogadó családra is talált. Viszont ez nekünk több millió forintos orvosi költséget jelentett. Ígéretet kaptunk rá, hogy nagyobb összeget fogunk kapni adományban, amit ennek fedezésére fordíthatunk. A lefoglalt állatok tartási költségét pedig a kiszabott büntetésből fogják nekünk és a többi állatvédő szervezetnek kifizetni, ha sikerül ezeket behajtani.

Megnyugodtak a lakosok

A perei polgármester megerősítette számunkra, hogy a holland nő megkapta az ítéletét és az állatvédők által elmondottakat.

- Megjelent nálunk egy német rendszámú autó utánfutóval és a nő személyes dolgait elkezdték bepakolni, de egyelőre még Perén lakik. Úgy hallottam, hogy el akar menni valahová dolgozni külföldre, bár kételkedem benne, hogy igazat mond – fejtette ki kérésünkre Hornyik Bertalan, Pere polgármestere. - Elégedettek vagyunk az eddigi ítélettel, de lesz még bírósági tárgyalás is és mi azután leszünk csak majd igazán nyugodtak. Mióta a tulajdonos megkapta az állatoktól való eltiltást, jártunk nála már egy alkalommal, amikor az állatvédők elkoboztak tőle egy kutyát. A helyi lakosok is örülnek neki, hogy a holland nő portáján felszámolták az áldatlan állapotokat.