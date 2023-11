A négyhetes adventi időszakban a többi közt gyermekprogramok, bábelőadás, varázssátor, manóház, gasztronómiai különlegességek, korcsolyapálya, fényinstallációk, koncertek és meseösvény is várja Miskolcon a karácsonyra hangolódó közönséget.

Más helyek is belépnek

Görömbölyön és Diósgyőrben is ünnepi műsor színesíti az adventi időszakot, de varázslatos lesz a december az állatkertben és az Ellipsumban is, újra zakatol majd a Mikulásvonat, és a híres, idén még különlegesebb, új tematikát kapott adventi villamos is kigördül a miskolci sínekre.

A karácsonyra való felkészülés részeként, az ünnep előtti negyedik vasárnapon, idén december 3-án gyújtják meg az első gyertyát az adventi koszorún. Aranyvasárnap ebben az évben december 24-ére, szentestére esik, ezért az utolsó gyertyán 23-án, szombaton lobban fel a láng.

Az ünnepi programsorozat december 1-jén veszi kezdetét.

A miskolci belvárosi programok a következők:

Szent István tér

December 1., péntek

7:00 Bíborszél

18:00 Oláh Gergő

December 2., szombat

15:00 Vaga Banda

16:00 Z-Generation

17:00 Ageless

18:30 Kollányi Zsuzsi

December 3., vasárnap

14:00 Kalamajka Bászínház

15:00 Szabó Ádám

16:00 Gyertyagyújtás

December 8., péntek

17:00 Sajó Tamás - Gulyás Szabina

18:00 Vastag Tamás

December 9., szombat

15:00 Egyszervolt Mesezenekar

16:00 Popsuli

17:00 Sztrapacska Blues Band

18:30 Tolvai Reni

December 10., vasárnap

14:00 Diri-Dongó Együttes

15:00 Janicsák Veca

16:00 Gyertyagyújtás

December 15., péntek

17:00 Kék és Narancssárga

18:00 Singh Viki

December 16., szombat

15:00 Aranykapu Bábszínház

6:00 The Acoustic Affair

17:00 Simon Fruzsina

18:30 Auth Csilla

December 17., vasárnap

14:00 Csiribiri Együttes

15:00 Szulák Andrea

16:00 Gyertyagyújtás

Ddecember 22., péntek

17:00 Latin Projekt

18:00 Kocsis Tibor

December 23., szombat

15:00 A Miskolci Nemzeti Színház ünnepi műsor

16:00 Gyertyagyújtás

Városhátér

Városház téren december 1-23. között Adventi Gyerekbirodalom várja a gyermekeket!

Meseösvény:

- szombatonként 14:00 - 18:00 óra között,

- vasárnaponként 13:00 - 16:00 óra között.

Adventi foglalkoztató a Manóházban,

Karácsonyi kívánság postaláda a varázssátorban,

Diótörő bábautomata,

Mini vidámpark.

Polgármesteri higatal

December 14-ig: Adománygyűjtés a Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesület mentett állatainak.

Erzsébet tér

Az Erzsébet téren december 1. és január 7. között varázslatos hangulatú, ünnepi fényekkel kivilágított, 11-szer 35 méter nagyságú jégpálya csábít közös kikapcsolódásra a családdal, barátokkal! A helyszínen korcsolya kölcsönzésre is lesz lehetőség.