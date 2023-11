A részletekről november 13-án, hétfőn sajtótájékoztatón számolt be az Erzsébet téren Veres Pál, Miskolc polgármestere és Bencze Tünde, a Miskolci Kulturális Központ (MKK) ügyvezető igazgatója.

A sajtótájékoztató ideje alatt is fúrtak-faragtak, a munka nem állt meg, hiszen készül a korcsolyapálya, ami talán az egyik legnagyobb attrakciója lesz az idei belvárosi adventnak.

„A lelkünket ünneplőbe öltöztetjük, de fontos az is, hogy a családi otthonunk és a szűkebb környezetünk, de tágabb környezetünk is megszépüljön, mert még egyszer nem fordulhat elő az, ami tavaly. Nagyon szerényre sikerült az advent, a szilveszter pedig városi szinten el is maradt. Ezt nem szeretnék még egyszer” - mondta Veres Pál polgármester. Úgy döntöttek a város vezetői és frakciói, hogy idén színes programokkal - kicsit kárpótolva is a tavalyi évért a miskolciakat -, szeretnék ünneplőbe öltöztetni a várost, valamint olyan rendezvényekkel kedveskedni a lakóknak, ami szebbé teszi az ünnepet – fűzte hozzá a polgármester.

Izgalmas és érdekes programok

Kibővítették a helyszínt, nem csak a Szent István téren, hanem a Városháztéren és az Erzsébet téren is várják majd a miskolciakat idén – mondta Bencze Tünde, az MKK ügyvezető igazgatója. A központ továbbra is a Szent István tér marad, ott lesz a színpad. Illetve a legtöbb látványelem is oda kerül. A gyermekbirodalom a Városház téren lesz, mert idén sokkal több gyermek programmal készülnek majd a megszokottnál. Például lesz adventi meseösvény, manó ház Mikulással, kézműves foglalkozások és mini vidámpark is – hangoztatta az ügyvezető igazgató.