Reiman Zoltán amatőr helytörténész két részletben mutatja be a Diósgyőri vár történetét, csütörtök este a második feléről kérdez Répássy Olívia szerkesztő podcastjében. Luxemburgi Zsigmond feleségéről, Máriáról és életének tragikus végéről is szó esik. Továbbá arról a törökmogyorófáról is, ami számtalan képeslapon szerepelt az 1930-as évekig.

A Diósgyőri vár történetének 2. része este 8 órától lesz hallható a Borsod Online-on.