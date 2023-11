A hithez való hűség gondolatát Hangóné Birta Melinda református lelkipásztor folytatta, aki Ruth és a házasságtörő nő történetét hozta a jelenlévőknek Arttérbe. A felszólalások sorát a Mindszenti Kórus színesítette, akik vezetője Bodnár Ildikó a kórushoz, az énekkarhoz való hűségről beszélt, ami a próbákon való részvételben mutatkozik meg - mondta. A kórus jelenléte azért is volt kuriózum a térben, mert a program tíz éves történetében még nem vendégeskedett egy ilyen formáció sem – emelte ki Czikora Ágnes, az est háziasszonya.

Dr. Hortai Ritagyermekorvos, irodalomkedvelő, a Lábnyomok című novellát olvasta fel, majd a szakmai elkötelezettégről beszélt. Ő ugyanis Sajóládon praktizált nyugdíjazásáig, ami számos, megalkuvással járt, mondta, de aztán a feltétel nélküli hűségre tért át, amely egyedül csak Istenben felé van meg -szögezte le .

Első munkahely

Csóka Edit, a Miskolci Kulturális Központ főmunkatársa kapott szót, aki a város meghatározó kulturális eseményeit koordinálja és egész életét a kultúrának szánta – hangzott a felvezetőben. Elmondta, hogy ő 40 éve dolgozik az Ifjúsági Házban az emberekért és Miskolc város kultúrájáért, melyhez véleménye szerint nagy fokú toleranciára volt szüksége mindvégig. Bár változatos volt a munkája és megtalálta benne az örömét, hiszen folyamatos fejlődést biztosított számára – emelte ki.

A régóta egy helyen dolgozók sorát erősítette Demkó Dóra is, aki 16 éve dolgozik első munkahelyén, mellyel otthonról hozott mintát követ. Magyon színes egyéniségnek tartja a főnökét, ami változatosságot visz a napi munkába. Majd a politikai hovatartozásban való hűséget is érintette hozzászólalásában.

Vecsei Istvánné is 40 évet egy pénzintézetben dolgozott le, az edelényi OTP-ben. Elmondta, hogy annak idején 36 munkatársával kezdtek együtt, de közülük csak hatan maradtak a későbbiekben.

Zobay Béla trombitaművész pedig arról beszélt, hogy a közös munka teszi hűségessé a művészethez, az emberekhez, a közösséghez és a közönséghez is. De belefoglalta mondandójába a városhoz és a zenekarhoz való hűséget is.

Majd Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház ünnepelt művésznője és kivételesen segítőkész férje, Berencsy Máté megosztották a jelenlévőkkel 5 éve tartó házasságuk titkát, amely a kompromisszum. Majd a színművésznő a színészekkel kapcsolatos előítéletről is beszélt, hiszen sokakban az az előítélet él, hogy a színész társadalom nem a hűség mintaképe, de ahogy az emberek sokfélék, így a színészek is- tette helyre Eperjesi Erika. Obritovics Márta turisztikai szakember a vásárlásban való hűség gondolatával operált, hiszen ő mindig ugyanabba a boltban vásárol, de ugyanilyen hűséges munkájához is, mert negyven éve az idegenforgalomban tevékenykedik. Így mára már visszatérő utasai is vannak, törzsutasai, az utazási irodájában. Ez bizalmat és hűséget mutat számára oda-vissza.

A következő Arttér december hatodikán a jóságot veszi górcső alá.