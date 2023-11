Úgy indult, hogy volt néhány tettre kész önkéntes édesanya, akik segíteni szerettek volna azokon a társaikon, akik nehezebb körülmények között élnek. Akkor még nem gondolták, hogy pár év múlva már több millió forintos adományokat fognak gyűjteni és eljuttatni hátrányos helyzetben lévőknek. Kifejezetten azért jött létre 2020. januárjában a Supersum Alapítvány, hogy rászoruló családokat támogasson és a fókusz azóta is leginkább a kis gyermekes családokon van.

Bernasconi Bús Katalin, a Supersum Alapítvány kuratóriumi elnöke volt a vendége a Kötelék című podcast-nak. Mesélt a kezdetekről és hogy most hol tartanak. Elmondta, hogyan lehet másokat jól támogatni és adományozni számukra az alapítványon keresztül. Szó esett még arról is, hogy ritkán posztolnak a közösségi média felületeken, hiszen nem attól működik jól a tevékenységük, mert azt a „kirakatba teszik”, valamint a rászorulók, akik tőlük segítséget kapnak, nem is szeretik mindig közszemlére tenni szorult helyzetüket.

A kuratóriumi elnök tett egy bejelentést is: soron következő jótékonysági akciójukba elsőként avatta be a szerkesztő-műsorvezetőt, Nagy-Hankó Krisztinát.

