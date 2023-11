- Az elmúlt tíz évben 15 darab kutyafuttató létesült főleg Miskolc belvárosi körzeteiben. A kutyafuttatók létesítése minden alkalommal lakossági kéréssel kezdődik a terület képviselője felé, aki az adott évi képviselői kerete terhére tudja a futtatót kialakítani - válaszolta Durda Péter, a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály vezetője. - Gazdusné Pankucsi Katalin képviselő, a körzet gazdája tud az igényről, de eddig más, például az útburkolat javítási, a csapadékvíz elvezetési problémák nagyobb prioritást élveztek.

Veres Pál, Miskolc polgármestere hozzáfűzte, hogy a játszóterek kialakítása és felújítása EU-s szabványhoz kötött, és egy-egy játszótéri elem több millió forintos költség, ezért ezeknek egyelőre nem minden játszótér tud megfelelni a városban.

Sártengerré vált az utca

A Haladás utcai kerékpárút kivitelezésével kapcsolatos problémákat említette egy másik felszólaló, Sipos László. A gondot az okozza, hogy befejezés nélkül álltak le a munkálatok ezen a részen. Az 50 centiméter mélyre ásott árok miatt lezárták a területet, egy valakinek még az autóját is bekerítették, így nem tudja használni. Viszont közben sártenger alakult ki az esős időben, ami harminc családot érint. Még a kukásautó sem tud bemenni az utcába. A polgármester látogatása után a jelenlegi alvállalkozó munkásai az egészet beszórták mészporral, ami a felszólaló szerint mérgező és maró hatású. A múlt héten ezt leszedték, és a Hejőbe kanalazták, amiről fotók és videó is készült.

- Felszólítottuk a kivitelező céget, hogy azonnali hatállyal folytassa az útépítést, és fejezze is be a kitűzött határidőre, november 30-ra, valamint műszaki ellenőrt rendeltünk ki - tudatta Miklós Viktor, a Polgármesteri Hivatal Pályázati Főosztályának vezetője. - A Haladás utcánál azt rontották el, hogy nem gondoskodtak csapadékvíz-elvezetésről, és szakszerűtlenül próbálták megerősíteni az altalajt. Talán a mentségükre szól, hogy 3 és fél kilométeres útszakaszt újítanak fel és a Deák Ferenc utcánál is fellépett ugyanez a probléma, és minden erőforrásukat ide összpontosították.

- 2020-tól kísérem figyelemmel a Haladás utcai helyzetet, és magam is tapasztalom az áldatlan állapotokat – jelentette ki Kozma István Jánosné a körzet önkormányzati képviselője. - A napokban sikerült elérnem a vállalkozót, és azt az ígéretet kaptam, hogy sóderrel leborítják az úttestet és megoldják a szemétszállítást is. Ha a lakosok kihelyezik a kukáikat a házak elé, ő kiviszi a kukáshoz azokat, és vissza is helyezi.

A médiát teszi felelőssé

Utolsónak Rostás László, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Ybl-, Pro Architektúra díjas és nívódíjas építész, a Diósgyőri vár felelős vezetőtervezője szólalt fel. Elmondta, hogy olyan szintet üt meg a közhangulat az építkezéssel kapcsolatban, ami tovább nem tartható. Ugyanis már a munkálatokban résztvevő kollégák családjára, gyermekeire nézve is negatív hatást gyakorol. Ezért az építész nyilvános közleményt adott ki, amelyben az áll, hogy minden médiában megjelent a Diósgyőri vár építkezéséről szóló híradás hazugság volt. Ezeket tételesen cáfolni lehetne. Állítása szerint Veres Pál polgármester is nyilatkozta korábban, hogy nem tervezői hiba miatt jelentkeztek fennakadások a kivitelezésben. A közleményében hangsúlyozta, hogy mivel a Diósgyőri vár folyamatban lévő, félig kész építkezési beruházás, ezért mint végleges állapotról korai és félrevezető még véleményt alkotni. Emellett, hogy az engedélyezés és a kiviteli tervek több mint száz szakember bevonásával készültek. Ezt követően áttért arra, hogy a médiumokban megjelent híradások a kivitelezésről a szakmailag megalapozott valósággal ellentétes állításokat, mindössze részinformációkat tartalmaztak, részrehajlóak és lejáratú stílusúak voltak.