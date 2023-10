Újabb társadalmi hackathont valósít meg II. Miskolci Ötletmaraton néven a Dialóg Egyesület a miskolci önkormányzat közreműködésével. A rendezvényen november 10. és 12. között negyven miskolci vehet részt. Itt az előzetesen, a kijelölt tematikára megküldött ötletek mentén csapatokat alkotnak majd, és mentorok segítségével projekttervvé formálják az elképzeléseiket játékos közös gondolkodás keretében. A 48 órás maraton végén rangos zsűri értékeli az elvégzett munkát, amit közösségi események egészítenek ki. A zsűri elnöke Veres Pál, Miskolc polgármestere lesz. A rendezvény védnöke Varga Andrea, Miskolc részvételiségért is felelős alpolgármestere – tudtuk meg a Dialóg Egyesület sajtóközleményéből.

Zöld Miskolc – zöldmaraton

A hackathon az IT-világból átvett eredményes módszer, amelynek célja a felmerülő ötletekből készített projekttervek megvalósítása mellett a kapcsolat- és közösségépítés. A fő szervező Dialóg Egyesület által koordinált szakmai stáb úgy döntött, hogy idén egy nagyon fontos ügyre kívánja ennek során ráirányítani a figyelmet: a klímaváltozásra. Ezért a II. Miskolci Ötletmaraton a Versenyfutás a klímaváltozással alcímet kapta. A klímatematika a vármegyeszékhelyen jelenleg különös prioritást élvez a 100 klímasemleges és okos város missziónak köszönhetően, amelyhez Miskolc önkormányzata is csatlakozott. A jelentkezők és az érdeklődők két „előesemény” során tudhatnak meg többet arról, mire számíthatnak a II. Miskolci Ötletmaratonon. Emellett arra is lehetőség nyílik, hogy kommunikációs felkészítést kapjanak az ötlettervek prezentálásához. Ezek tervezett időpontja október 26. és november 6., a pontos részletekről később tájékoztatnak a szervezők.

A klímatematika kapcsán is biztosít felkészülési lehetőséget a szakmai stáb. Öt workshop várja az érdeklődőket különböző helyszíneken 17 órától: Október 11-én Vízvédelem, vízmegtartás témában, a Kilián-Észak Közösség szervezésében, a Kacsóh kertben. Október 13-án Energiaközösségek címmel az Ady Endre Művelődési Házban. Október 17-én Városi ökoszisztéma, tereink és kertjeink biodiverzitása kérdésében az Ifjúsági Házban. Október 18-án Tudatos, együttműködő közlekedés témájában az Avasi Közösségi Kávézóban. Végül október 26-án Körforgásos gazdaság, élelmiszerbiztonság, hulladékcsökkentés címmel a Célpont Közösségi Irodában. Az eseményre a jelentkezés október 3-án indult, és november 5-ig vagy a 40 fős létszámlimit eléréséig tart. A jelentkezésnek idén is két formája van. Regisztrálhat valaki ötlettel, ezzel azonban vállalja, hogy elmegy a II. Miskolci Ötletmaratonra, és gazdája lesz az elképzelésnek. Továbbá prezentálja azt, és csapatot gyűjt maga mellé a jelen lévő érdeklődők közül, akikkel közösen továbbfejlesztik a kezdeti ötletet. Egyénileg és kész csapattal is lehet jelentkezni a rendezvényre. Másrészről csapattagnak is. A csapattagok azok az ötletmaratonozók, akik a „piacozás”, azaz ötletek ismertetése során eldöntik, melyik elképzeléssel tudnak leginkább azonosulni, és elkötelezik magukat a közös munka mellett két napra.