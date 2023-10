Térségi vadásznapot és trófeamustrát rendeztek szombaton a Füzérradványi-kastély parkjában. Dankó Aliz, a kastély értékesítési menedzsere a megnyitón elmondta: egy ilyen rendezvénynek nem is találni jobb helyet az angol-parknál, hiszen a vadászatnak komoly hagyományi vannak helyben. A rendezvény keretében egyebek mellett több mint tíz vadásztársaság legszebb szarvas trófeáit is kiállították.

A nap folyamán érdekes előadásokat hallgathattak meg helyi vadásztársaságoktól az érdeklődők, de volt preaprátor bemutató, vadászkutya bemutató és a gyerekeknek pedig bábszínházi előadás. A nap végén pedig a Bon-Bon együttes adott egy remek koncertet. Az esemény rengeteg látogatót vonzott, sokan érkeztek a környező településekről a hagyománnyá vált alkalomra. Óriás fekete lóantilop, oroszlán, szervál, gepárd és még sok más afrikai érdekességgel is találkozhattak a látogatók a kastély állandó kiállításának vadászati részlegén.

A különleges trófeákat András Mester és a Mester Preparátor Műhely jóvoltából tekinthették meg. A kiállításban ezen a napon Fricska Imre vadász tartott rendhagyó tárlatvezetést, aki több mint tíz alkalommal járt Afrikában, így széles tapasztalatán keresztül ismerhették meg az egzotikus tájakon lévő vadászatokat régen és most.

Különleges élmény

