Számos fotó és poszt jelent meg az utóbbi időben a nemrég felújított miskolctapolcai őspark zöldfelületeinek állapotáról. Az arra járók azt kifogásolják, hogy a füves területek elhanyagoltak, több helyen faágak hevernek, de néhol még szemetet is vélnek felfedezni.

Rendezetlen állapotok

Fotó: olvasó

Az egyik posztoló felvetette, hogy azt mondják, minden héten ellenőrzik az őspark zöldfelületeinek állapotát, azonban szerinte ez nem látható. Volt, aki azzal jellemezte az állapotokat: „ide várják a turizmus fejlődését”. Olyan is akadt, aki szerint a gaz már a fél métert is meghaladja a parkban, így értetlenül áll az előtt, hogy miért ilyen ápolatlan a turizmus szempontjából egyik fontos gócpont. Az egyik kommentelő azt vetette fel, hogy a turbó körforgalom közepére tervezett „parkból” is csak a gaz maradt.

A kivitelező feladata a karbantartás

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a városháza sajtóosztályát, hogy milyen gyakran ellenőrzik a park állapotát. Azt írták, hogy a miskolctapolcai őspark fejlesztéssel érintett területének gondozása egyelőre a kivitelező feladata.

„A kiültetett mintegy 30 ezer növényt a projekt kivitelezőjének kell rendben tartania egy évig. Az önkormányzat minden pénteken ellenőrzi az őspark zöldfelületeit, ezekről a bejárásokról jegyzőkönyv készül, ezt követően jelzi a kivitelező felé az elvégzendő feladatokat” – írták.

Arra is rákérdeztük, hogy a levágott faágak elszállítását milyen ütemben végzik. Azt válaszolták, hogy az önkormányzat azonnali elszállítást kért a kivitelezőtől.

„Ha nem végzi el a kijelölt feladatot a megadott határidőre, akkor az önkormányzat érvényesti a garanciális jogait” – húzták alá.

Gaz...

Fotó: olvasó

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a kivitelezést követően milyen garanciális munkálatokra volt szükség. Azt válaszolták, hogy négy esetben végeztek garanciális munkálatokat az ősparkban.

„A Barabits sétány bejáratánál található – gépkocsiforgalom behajtást gátló – oszlopok rögzítését végezték el. Az organikus parkban elhelyezett asztalok stabilizálása, rögzítése és a szigeten a hídfő melletti törött burkolati elemeket kicserélték, valamint az egyik pavilon bejárata előtti burkolatsáv lejtésirányát javították, mert a küszöb alatt befolyt a víz” – írták.