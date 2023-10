Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából – általános, felekezetektől független – az elhunytakról való megemlékezés napjává, sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Az ünnepre való készülés már korán elkezdődik.

Szeptember végétől

- A mécseseket már szeptember végétől viszik, főleg a nyugdíjasok – világosít fel az egyik árus a Búza téri piacon. A hagyományos mellett, amelyből három darab száz forint, lehet kapni tálcásat 400-tól 1400 forintig, de van egy, illetve hét napig égő olajmécses is 300-tól 1350 forintos árig. Szombat délelőtt, ottjártunkkor is jelentős tömeg kereste a halottak napi kellékeket.

A krizantém csokrok a szivárvány minden színében pompáztak. Ezeknél a szálas megoldású esetében 200-től 600 forintig nyúlt szálanként az árskála, a cserepeseket mérettől függően 1000-5000 forint között kínálták.

Magdi néni – bár nyugdíjas – még csak most kereste fel a piacot, és igazából most sem vásárlási szándékkal, hanem a kínálat felmérése céljából. Az a tapasztalata, hogy az ünnep előtti nap lehet kicsit kedvezőbben vásárolni, bár az inflációt itt nem érzékeli annyira, mint az élelmiszerek esetében. Csak néhány rokonról kell megemlékeznie, de igyekszik megnézni, hova költi a pénzét – avatott be.

Vajas Gézáné őstermelő minden pénteken és szombaton kinn van a piacon aktuális kínálatával, ami zöldség, hagyma alapvetően, de most kiegészült néhány krizantém csokorral, amelyet a kertjében szedett. Úgy tapasztalja, hogy nem esett vissza a vásárlási kedv – erre azért költenek az emberek – utalt az ünnepi készülődésre.

István kezében két hatalmas krizantém csokorral nehezen állt rá a rövid beszélgetésre, de azért elmondta: már egy hete tart családjukban a halottak napi készülődés, többedszer fordul a piacon is. - Nagy a család és sokfelé laknak, nyugszanak a megyében, senkit nem lehet kihagyni a megemlékezésből – világosított fel.

Bihari Lászlóné Kisgyőrből érkezett, koszorúkat és krizantém csokrokat árul. Az előbbit 1500 forintért, utóbbit két vagy három ezerért mérettől függően. A koszorúk alapját korábban férje készítette, és ő díszíti fel. A forgalomról úgy vélekedett, hogy nincs jelentős változás az ünnep közeledtével, körülbelül mindig ugyanannyian vannak.

Ákos feleségével rótta a sorokat: rengeteg a szép virág, mondta portálunk kérdésére válaszolva, és bár nem ő választ, de ő is szívesen vesz részt a délelőtti sétában a „virágmezőn”. Sajnos sokan vannak a családban, akikre már csak emlékezni lehet, és a számuk a covid óta megduplázódott – panaszolta. Több napot is rászánnak, hogy a megye minden részén lévő temetőkbe időben eljussanak – tudtuk meg.

A koszorúk, csokrok és mécsesek mellett széles méretválasztékban kaphatóak gipszből készült angyalkák és egyéb ünnepi kompozíciók, sokan keresik őket, mérettől függően 400 és 5500 forint között kaphatóak – tájékoztatott az egyik árus.