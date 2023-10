Tokajt választotta a világ legjobb kiemelt települései közé az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) elnyerve a Best Tourism Villages of 2023-díjat. A rangos nemzetközi díj elismerése az eddigi felújításoknak és mozgatórugója a további, történelmi léptékű turisztikai fejlesztéseknek, melyek célja, hogy hazánk egyik legkedveltebb célpontjává váljon a világörökségi borvidék és a tokaji aszú névadó települése.

Hatalmas elismerés

A UNWTO által 2021-ben elindított kezdeményezés olyan vidéki úti célokat ismer el, amelyek kiemelkedő turisztikai fejlesztéseik mellett is hangsúlyt helyeznek a helyi értékek és termékek megőrzésére és népszerűsítésére, valamint gondot fordítanak a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság megőrzésére is.

„Óriási megtiszteltetés ez az elismerés Tokajnak és a borvidéknek. A díj visszaigazolja azt a kitartó munkát, amit évek óta végzünk. Fontos, hogy Tokaj egyfajta minőséget is jelentsen azok számára, akik úgy döntenek, hogy úti céljuknak minket választanak. A városban és a borvidéken is olyan, a magyar kormány által támogatott fejlesztések valósultak meg, illetve vannak folyamatban, amelyek segítik azt, hogy Tokaj valóban a világ élvonalába tartozhasson. Büszkén fogjuk viselni a világszervezet rangos díját” − emelte ki Posta György, Tokaj polgármestere csütörtökön Szamarkandban, Üzbegisztánban tartott ünnepélyes díjátadó kapcsán.

Posta György, Tokaj polgármestere

Dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője elmondta: azt gondolom, az egész nemzet számára hatalmas megtiszteltetés, hogy Tokaj gyakorlatilag felért a világ csúcsára, hiszen a világ legjobb kiemelt települései közé választotta a az ENSZ Turisztikai Világszervezete. Öt földrész mintegy 260 településével versengve nyerte meg ezt a díjat Tokaj. Ez azért is különösen megtisztelő, hiszen a város most ünnepli 950 éves évfordulóját, a 950. születésnapra pedig egy ilyen ajándékot kapni különleges. Azt is ki kell emelni, hogy magyar település még nem nyerte el ezt a díjat, így ez még inkább nagy jelentőséggel bír. Nyilván mi, itt a tokaji borvidéken tudjuk, hogy a világon mindenhol ismerik a tokaji borokat, és ez csodálatos földrajzi adottságokkal bíró hely, de nagyon fontos, hogy mindenhova eljuttassuk ezt az üzenetet. Ennek a díjnak az elnyerése azt is segítheti a jövőben – melyen a magyar kormány is dolgozik – hogy Tokaj városába és az egész régióba a jövőben még többen látogassanak. Olyan történelmi léptékű fejlesztések valósulnak majd meg a városban, amelyek ezt fogják elősegíteni – fogalmazta meg a miniszterhelyettes.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, a térség országgyűlési képviselője

„Az itt élő emberek régóta tudják, hogy milyen kiváló életminőséget biztosít Tokaj, Tokaj-Hegyalja és Zemplén. Örülök, hogy immár a világ is szembesüt azzal a természeti, történelmi és kulturális örökséggel, amit Tokaj és a térség tud nyújtani” – így kommentálta Wáberer György, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának elnöke azt, hogy az ENSZ Turisztikai Világszervezete a világ legjobb kiemelt települései közé választotta Tokajt. Hozzátette: a fejlesztési tanács azon dolgozik, hogy ezek az értékek minél komolyabb turisztikai vonzerőt jelentsenek, az infrastruktúra fejlődjön és megújuljanak a történelmi értékeket képviselő épületek.

Wáberer György, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke

A számos szakterületet, így a termékfejlesztést, a marketinget vagy éppen a kulturális és természeti erőforrás-megőrzést is lefedő zsűri a világ mintegy 29 országának 54 települését vette fel 2023 legjobb turisztikai településeit bemutató listájára. A többek között perui, etióp, iráni, indonéz és japán településeket is tartalmazó listára a hazánkkal szomszédos országok közül az osztrák Schladming, valamint St. Anton am Arlberg, illetve a horvát Slunj került fel.