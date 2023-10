Fontos az ivóvíz minőségének javítása, ezért Halmajon több utcában is lehetnek fennakadások a vízszolgáltatásban egy napon át. De legjobb, ha ezen a napon nem használják a lakosok az ivóvizet, mert az a munkálatok miatt zavarossá válhat. Bár az egészségre nem jelent veszélyt, azt javasolják a szakemberek, inkább engedjék ki a csapokat használóik még a délutáni órákban is. Ha később is bármilyen hibát észlelnek a lakosok, hívják a 46/587-436-os vagy 70/320-7166-os telefonszámok valamelyikén.