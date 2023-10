A magyar nyelven beszélő Csong An Szunim közvetlen tanítványa volt egy koreai zen mesternek, akitől 1999-ben Dharma mesteri felhatalmazást kapott. Most Dharma-beszédet tart, aminek igazi értéke lesz, hogy a feladott kérdésekre a tanító "tükörtiszta" tudattal válaszol, és gyakorlatban mutatja be az intuíció és a helyes működés kapcsolatát. Az előadás ingyenes és nem kötött regisztrációhoz. Támogatást azonban elfogadnak a helyszínen.

Másnap lehetőség nyílik részt venni egy workshopon azoknak, akik előzetesen regisztrálnak a [email protected] e-mail-címen. A vasárnap délelőtt 9-től délig tartó programon Csong An Szunim zen mester mutatja be a zen gyakorlatok alapjait.