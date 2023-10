„Idén az iskola évfordulójához kapcsolódtunk, és egy 150-es számot formáltak diákok, akik ambubabán mutatták be a helyes újraélesztés technikáját és ezzel együtt azt, hogy mit tehetünk az emberi életért 150 másodperc alatt- mondta Laták Kamilla. Így az egészségnevelés részeként bevonjuk őket programjainkba, és felhívjuk a figyelmüket az önkéntesség fontosságára, és akár a véradásra is - tette hozzá a koordinátor, majd kiemelte, egy praktikus tudást sajátíthatnak el a fiatalok, melynek ismeretét a későbbiekben is kamatoztathatják, például a jogosítványszerzésnél.

A Magyar Vöröskereszt alaptevékenységei közé tartozik az elsősegélynyújtás oktatása és népszerűsítése. A szervezet országszerte rendezvények, tanfolyamok ezreit szervezi meg, emellett külön hangsúlyt fektet a fiatalok oktatására, hogy szükséghelyzetben kompetens elsősegélynyújtóként tudjanak helyt állni.

Az iskola igazgatója, Deák Szabolcs hozzátette, hogy ezt a mai napot az iskolában vetélkedők, játékos programok is kiegészítik. Litványi József Béláné oktató pedig hozzátette, hogy a programokhoz plakátverseny, Merj, Tedd, Nyersz jeligével is kapcsolódott az iskola, ezekre osztályok jelentkezhettek.