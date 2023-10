A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 154,44 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós forrásból fejlesztette járóbeteg-szakellátást – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház sajtószóvivője. A tájékoztatás szerint a projekt célja a hátrányos helyzetű térségben lévő kórházhoz rendelt járóbeteg-szakellátó intézmény infrastrukturális körülményeinek és műszerezettségének javítása volt az akadálymentesítési szempontok érvényesítésével, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása mellett.

Megújuló szakellátás

A projektben 57,5 millió forintból újult meg a kórház szakellátó központja, a fejlesztésnek köszönhetően pedig két kiemelt kezelőt alakítottak ki – a szükséges kiszolgáló infrastruktúrával együtt –, emellett megtörtént a közös használatú helyiségek belső felújítása is – közölték. Mint írták, a beruházás részeként 30 új orvostechnikai eszközt szereztek be, köztük 3 modern ultrahangkészülékkel, valamint fizikoterápiás, ultrahang- és lökéshullám-terápiás eszközökkel. A szemészeti járóbeteg-ellátás dioptriamérő, szemtükör-, látótérvizsgáló és szaruhártyamérő műszerekkel bővült, az urológiai betegvizsgálathoz pedig új endoszkópos műszer áll rendelkezésre. A bőrgyógyászati szakrendelés "műszerparkja" is korszerűbb lett, ott többek között mikroszkóp, dermatoszkóp, koagulátor, valamint fényterápiás és Cryo-terápiás készülékek segítik a gyógyítást. A beruházás a Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen című projektben, a Széchenyi 2020 program részeként valósult meg.