Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, így már évek óta ekkorra szervezi meg a sétát a Rákbetegek Országos Szervezetéhez tartozó Miskolci Rákbetegek és Barátaik Klubja. Mint azt Ziegler Györgyné elmondta, tagjaik nyolcvan százaléka érintett a betegség okán.

"Ötvenhatan vagyunk, ebben az évben tizenhat új belépőnk volt, ami nagy szó. Húsz százalékuk pártoló tag. Én magam már tizenhét éve tünetmentes vagyok, de borzasztó volt, mikor ötvenhat évesen diagnosztizálták nálam a rákot, ami miatt többé nem is dolgozhattam – mondta, majd hozzátette, a klubban egyáltalán nem beszélnek a betegségről, hiszen egészségesnek vallják magukat.

– Túlélők vagyunk. Nagyon szeretjük az életet, szeretünk együtt lenni, sokat járunk kirándulni, de akár kulturális programokra is. Tizenöt-tizenhat ember mindig jön a rendezvényekre közülünk. A Bakonyban minden évben nyolcnapos üdülésen veszünk részt. Én három éve vagyok klubvezető, és imádok szervezni – mondta a séta miskolci mozgatórugója.

Mit tehetünk a mellrák ellen?

A rákbetegség a második leggyakoribb halálozási ok Magyarországon. A harminchárom éve működő Rákbetegek Országos Szervezete fizikai és lelki támaszt nyújt a betegeknek és hozzátartozóiknak. A közösség javítja az emberek erejét, megsokszorozza a betegek gyógyulási esélyét. Országszerte mintegy ötven helyen jött létre klub, a miskolci ugyancsak harminchárom éve. A mell önvizsgálata azért nagyon fontos, mert ahhoz nem szükséges orvoshoz menni, így tehát akár hetente is végigtapogathatják a nők saját emlőiket, hogy ugyanolyannak tapasztalják-e, mint a legutóbbi vizsgálatkor vagy csomót érzékelnek benne. Ez utóbbi esetben azonnal orvoshoz kell fordulni. Ezentúl kétféle műszeres vizsgálatot végeznek a kórházakban: mammográfiát, amit 45 év felettieknek háromévente ajánlanak megismételni, 50 éven felülieknek pedig évente. Ehhez ma már legtöbbször társítanak egy ultrahangos vizsgálatot is, ami a végső szűrést végzi el. Mert a legfontosabb, hogy minél hamarabb felismerjük a daganatos betegséget, így minél hamarabb tudnak tenni ellene a szakemberek, ami életet menthet.

