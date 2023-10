Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Plazmatikum ózdi centruma. Az egykori Munkaügyi Központ épületében most már több hónapja fogadják a segíteni szándékozó ózdiakat, az ünnepélyes megnyitót viszont most tartották meg. Az intézményben több mint ötvenen dolgoznak, ezért a rászorulók támogatása mellett a fejlesztés munkahelyteremtést is hozott, amely Ózd esetében ugyancsak fontos szempont.

Nagy érdeklődés

"Június elején kezdtük el Ózdon a működésünket. Az érdeklődés a várakozásainknak megfelelően az első pillanattól kezdve elég nagy volt - összegezte eddigi tapasztalatait Parázsó Gábor, centervezető. - Az ózdi és a környékbeli közösségről nagyon pozitív tapasztalatokat tudok megosztani. Rengeteg plazamaadó pácienssel beszélve kiemelték számomra, hogy elsősorban azért járnak hozzánk, hogy segítsenek. Büszkeséggel tölt el és jó látni, hogy a városban és a vonzáskörzetben ilyen erős az összefogás, amikor a beteg emberek segítéséről van szó."

Az ózdi center vezetője azt is kiemelte, hogy folyamatos oktatást tartanak a plazmaadóknak a helyes táplálkozásról és megfelelő folyadékfogyasztásról. Számukra egy új, sokkal tudatosabb egészségmegőrző életmódot kínálnak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben a prevenciós programban is van előrelépés. Sokan megfogadják az iránymutatást és tudatosan, felkészülve érkeznek a plazmaadásra.

Mindenki nyer

"Nagyon szeretem az ilyen jellegű beruházásokat, mert ezzel mindenki nyer - tette hozzá Janiczak Dávid, Ózd polgármestere. - Nyernek azok, akik bejönnek és donorként vesznek részt a munkában, és azok is akik megkapják majd a plazmából készült gyógyszereket. Aki eljön a Plazma Centerbe, az egy egészségügyi vizsgálaton is átesik, ami manapság ugyancsak nagyon fontos az ember életében. Nem beszélve arról, hogy városunkban sokan nehéz helyzetben élnek, ezért számukra ez a kereset-kiegészítés is lényeges. Köszönöm a Plazmatikum vezetőinek, dolgozóknak, hogy ez a lehetőség most már Ózdon is rendelkezésre áll."

Magyarországon is több ezer ember szorul rá arra, hogy plazmából készült termékeket kapjon, Európai és világviszonylatban pedig ez a szám értelemszerűen még magasabb. Parázsó Gábor centervezető szerint még van hova fejlődni, de Ózdon jó irányban indultak el.

Segítség az úszóknak

Hosszú távon gondolkodnak, szeretnének együttműködni a helyi és környékbeli önkormányzatokkal, cégekkel és civil szervezetekkel. Az együttműködés fontos formája a támogatás. A megnyitó alkalmával az Ózdi Úszó Klub számára egy 300 ezer forintos segítséget nyújtottak át, amit az egyesület tárgyi eszköz beszerzésére fordíthat.

Az ünnepélyes pillanatok része volt egy sorsolás is. Az eddig plazmaadóként szerepet vállalt emberek között egy wellness hétvége talált gazdára, amelyet Lakatos Attila nyert meg.

"Szeretnénk a város életében aktív szerepet vállalni, ezért is támogattunk már és támogatni is fogunk a jövőben is helyi szervezeteket, egyesületeket - fogalmazott Parázsó Gábor. - Igyekszünk a térség meghatározó szereplőjévé válni, további új munkahelyeket teremteni és segítséget nyújtani a helyi családoknak egy kiemelkedő jövedelemkiegészítés biztosításával."