Nincs olyan dolog vagy háztartási eszköz, amit ne lehetne megtalálni itt, ezen a piacon, csak egy kicsit tovább kell keresni vagy alaposabban nézelődni, mondták a járókelők a főutcán.

A régi karórák között válogat egy idősebb úr, aki a nadrágjára tűzhető, láncos zsebórát keresett a főutcáról a Szinva teraszra vezető átjáróban. A vele szemben álló árusnak elmondta, hogy gyermekkorában viselt olyan órát mindig az édesapja, és olyan méltóságteljesnek, elegánsnak, stílusosnak tűnt ez akkor számára, hogy most hasonló korba lépve ő is szeretne egy ilyen órát, hiszen a családi hagyaték már valahová elkallódott az évek alatt.

Erzsébet, a Villanyrendőr sarkán egy régi szamovár árát kérdezte éppen ott jártunk idején, és még használati utasítást is kapott a teafőző mellé, barátnője pedig a festett porcelán hamutartók között válogatott.

Festmények, régi, Miskolc ikonikus helyeit és épületeit ábrázoló képeslapok, ékszerek, különböző ásványok és zsákbamacska, de többek között szőnyegek is voltak a mostani régiségvásáron. Gyűjtőknek egy igazi kincsesbánya ez a hely, mondták a sorok között beszélgető férfiak egymásnak. Majd a távolból egy hang ezt kiabálja: „Megegyezünk, kedves uram, jöjjön vissza!”