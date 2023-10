Eredményes esztendőnek ítélte az idei évet a programjain végigtekintve Szabóné Csizmadia Judit, Ároktő polgármestere hozzátéve, hogy még nincs vége.

Februárban vállalkozói fogadás keretében az Ároktőt segítő vállalkozókat láttak vendégül egy finom ebéddel és egy kis műsorral, amit Sebestyén Kátja énekesnő tartott. Márciusban vacsorával egybekötött nőnapi bált tartottak, a hangulatot Vitéz Bacsi József szolgáltatta. Március 14-én megemlékeztek a falu lakosaival egy zenés műsor keretében az 1848. március 15-ei eseményekről, sorolta a polgármester.

– Áprilisban a TeSzedd! mozgalom keretein belül begyűjtöttük a település frekventált helyén elhelyezett illegális hulladékokat, és hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a barátságos focimérkőzésekkel fűszerezett Majális napi ünnepségünket. Örömmel tölt el, hogy egyre több csapat nevez be. Minden évben megrendezzük a gyereknapot is, ahol ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással várjuk a gyerekeket, fellépőink között szerepelt az idén Serbán Szebasztián az X faktor versenyzője. Májusban a Hősök emléknapján tisztelettel adóztunk az I. és II. világháborúban elhunyt hősi halottak emléke előtt, az eseményre ellátogatott Tállai András államtitkár úr, térségünk országgyűlési képviselője. Júniusban egészségügyi program keretén belül a település lakosai számára több szűrővizsgálatot tudunk elhozni, ahol nagy számban vettek részt a lakosok. A júliusi Semmelweis nappal egybekötött köztisztviselői nap alkalmából a településünkön dolgozó egészségügyi dolgozók, valamint köztisztviselőinket láttuk vendégül egy finom ebéddel – idézte fel a település első embere.

Visszatérő programok

Az ároktői nyugdíjas sportnap rendezvényükön a kistérségben működő nyugdíjas klubtagokat hívták meg, a rendezvény keretein belül egy finom ebéddel és jó hangulattal kedveskedtek a jelenlévő szépkorúaknak. Mint minden évben, ismét megtartották augusztus első hétvégéjén Ároktő legnagyszabásúbb rendezvényét, a Falunapot. Programjaik között szerepelt a Mezőcsáti Motoros és Veterán Club motoros felvonulása, napközben a gyermekeknek póniciklizés, Pintér Timi énekesnő, ebéd, Mikiniki és a csinibabák produkciója, Oláh Gergő énekes, tombolasorsolás, Bódi Csabi és a Balance Band szórakoztatta.

– Rendezvényünkön nagy számban részt vettek nemcsak a falubéliek, hanem más településről érkezők is. A Miskolcon megrendezett közfoglalkoztatottak kiállításán az önkormányzat által megtermelt gyógynövényekkel és készítményeivel volt jelen, mely iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Októberben immáron harmadik alkalommal tartottuk meg a Tóth Zoltán Sport Emlékversenyünket, ahol focimérkőzések keretében emlékeztünk meg egykori tanárunkról. A tervezett programokról Szabóné Csizmadia Judit elmondta: október 20-án az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapját tartják, október 27-én pedig Idősek napja rendezvényükkel köszöntik a szépkorúakat. December 3-ával megkezdődik az adventi időszak, amelyet Mindenki Karácsonyával zárják, összegezte Ároktő polgármestere.